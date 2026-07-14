Mundial 2026: Tom Cruise encabezará la ceremonia de clausura en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El espectáculo comenzará a la 12:30 de este domingo y marcará el cierre del primer Mundial de 48 selecciones.

La FIFA dio a conocer este martes los detalles de la ceremonia de clausura que antecederá a la final de la Copa Mundial de 2026, una producción que reunirá a figuras de la música y el entretenimiento en el New York New Jersey Stadium antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo el próximo domingo 19 de julio.

El espectáculo comenzará a la 12:30 p.m., exactamente 90 minutos antes del inicio de la final, y marcará el cierre del torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo, el primero disputado con 48 selecciones y organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los artistas confirmados para la ceremonia previa al partido aparecen Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, mientras que el actor Tom Cruise realizará una aparición especial dentro de la producción. Además, la cantante Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretará el himno nacional de Estados Unidos minutos antes del saque inicial.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio con una propuesta que, según la FIFA, buscará recorrer el camino vivido por las 48 selecciones participantes y las 16 ciudades sede durante las casi seis semanas de competición.

Y el medio tiempo

El anuncio complementa la información presentada hace una semana por la FIFA sobre el histórico espectáculo del medio tiempo, una innovación que debutará por primera vez en una final de la Copa del Mundo.

Para ese segmento de 11 minutos ya fueron confirmados Justin Bieber, Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS como artistas principales.

La colombiana Shakira está entre los cantantes elegidos para participar este año del primer espectáculo del medio tiempo en una final mundialista. / AFP via Getty Images

También participarán Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro PS22 junto a Coldplay, en una producción organizada por Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, bajo la dirección creativa de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

La jornada del domingo incluirá así tres grandes momentos fuera del terreno de juego: la ceremonia de clausura antes del inicio del partido, la interpretación del himno estadounidense por Jennifer Hudson y, durante el entretiempo, el primer show musical en la historia de una final de la Copa Mundial, con un cartel encabezado por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS.

El encuentro por el título comenzará a las 2:00 p.m. en el MetLife Stadium.