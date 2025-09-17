Panamá, 17 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    El certamen se jugará en Chile

    Mundial de Fútbol: Herrera, Krug y Kuranyi se unen a la selección Sub-20 de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Mundial de Fútbol: Herrera, Krug y Kuranyi se unen a la selección Sub-20 de Panamá
    Los legionarios Gustavo Herrera, Karlo Kuranyi y Martín Krug se unieron a la selección Sub-20 de Panamá. Cortesía

    La selección Sub-20 de fútbol de Panamá continúa con su preparación de cara a la Copa del Mundo de la categoría, que se jugará en Chile a partir del 27 de septiembre.

    La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que en las últimas horas se sumaron a la concentración del equipo tres legionarios: Gustavo Herrera, del Deportivo Saprissa de Costa Rica; Martín Krug, del Levante UD de España; y Karlo Kuranyi, del SGV Freiberg de Alemania.

    Herrera y Kuranyi forman parte del ataque panameño, mientras que Krug es defensa.

    El onceno panameño, dirigido por Jorge Dely Valdés, tiene su campamento de preparación en la ciudad chilena de Quillota.

    Panamá está en el Grupo B del Mundial y debutará el 27 de septiembre contra su similar de Paraguay. En esta llave también juegan las selecciones de Corea del Sur y Ucrania.

    En la fase final de su preparación, la selección de Panamá tiene programado jugar partidos amistosos: el jueves 18 de septiembre ante Egipto y el sábado 20 contra Nueva Caledonia. Ambas selecciones también están clasificadas al Mundial Sub-20 de Chile.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • Ranking QS 2026: Universidades de Panamá logran presencia mundial, pero quedan atrás. Leer más