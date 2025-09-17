Mundial de Fútbol: Herrera, Krug y Kuranyi se unen a la selección Sub-20 de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección Sub-20 de fútbol de Panamá continúa con su preparación de cara a la Copa del Mundo de la categoría, que se jugará en Chile a partir del 27 de septiembre.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que en las últimas horas se sumaron a la concentración del equipo tres legionarios: Gustavo Herrera, del Deportivo Saprissa de Costa Rica; Martín Krug, del Levante UD de España; y Karlo Kuranyi, del SGV Freiberg de Alemania.

Herrera y Kuranyi forman parte del ataque panameño, mientras que Krug es defensa.

El onceno panameño, dirigido por Jorge Dely Valdés, tiene su campamento de preparación en la ciudad chilena de Quillota.

Panamá está en el Grupo B del Mundial y debutará el 27 de septiembre contra su similar de Paraguay. En esta llave también juegan las selecciones de Corea del Sur y Ucrania.

En la fase final de su preparación, la selección de Panamá tiene programado jugar partidos amistosos: el jueves 18 de septiembre ante Egipto y el sábado 20 contra Nueva Caledonia. Ambas selecciones también están clasificadas al Mundial Sub-20 de Chile.