Mundial Sub-20: Panamá y Paraguay, por los primeros puntos en Valparaíso de Chile 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La espera terminó. Hoy se pone en marcha la vigésima cuarta edición de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, un torneo que reunirá a las futuras estrellas del fútbol mundial.

La jornada inaugural tendrá como protagonistas a Panamá y Paraguay, que se medirán desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá) en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso. El partido será dirigido por el español José María Sánchez Martínez, del colegio murciano, mientras que en paralelo, a idéntica hora, Chile y Nueva Zelanda darán inicio al torneo en el estadio Nacional Julio Martínez de Santiago.

Panamá será de las primeras selecciones en saltar a la cancha y lo hace con la ilusión de dejar una huella más profunda en la historia del fútbol juvenil. El equipo que dirige Jorge Dely Valdés llegó a Chile desde el 1 de septiembre, instalándose en un campamento de preparación que incluyó duelos ante rivales profesionales de la liga chilena y otras selecciones clasificadas al Mundial.

La participación de Panamá en este tipo de torneos siempre genera expectativa. Será su séptima aparición mundialista desde Emiratos Árabes Unidos 2003.

Hasta ahora, el balance no ha sido sencillo: 1 victoria, 4 empates y 14 derrotas. Sin embargo, hay signos alentadores. Panamá no ha perdido en sus últimos cuatro estrenos: empató 0-0 con Corea del Norte en Canadá 2007, repitió marcador contra Austria en Colombia 2011, firmó un recordado 2-2 frente a Argentina en Nueva Zelanda 2015 y rescató un 1-1 con Malí en Polonia 2019. Fue precisamente en esa última edición cuando la selección juvenil celebró su única victoria: 2-1 ante Arabia Saudí con goles de Axel Mckenzie y Diego Valanta.

Otro dato curioso acompaña al recorrido panameño: en tres de sus últimas cuatro participaciones enfrentó al futuro campeón.

En Canadá 2007 se cruzó con la Argentina de Sergio Agüero y Ángel Di María; en Colombia 2011 contra la Brasil de Casemiro y Philippe Coutinho; y en Polonia 2019 ante la Ucrania de Andriy Lunin, que se consagró en ese torneo.

El once inicial de Dely Valdés es todavía una incógnita, pero todo apunta a un esquema con Cecilio Burgess en la portería; Anthony Herbert, Martín Krug, Erick Díaz y Joseph Jones en defensa; Ariel Arroyo, Anel Ryce y Giovanny Herbert en la medular; Kairo Walters y Rafael Mosquera por las bandas; y Gustavo Herrera como hombre de área.

Enfrente estará Paraguay, que regresa a una Copa Mundial Sub-20 tras 12 años de ausencia. Su última participación fue en Turquía 2013 y en Chile disputará su décima edición, con el reto de mejorar su mejor actuación: el cuarto lugar en Argentina 2001. El equipo guaraní llega con una camada prometedora que incluye a Enso González (Wolverhampton), Lucas Quintana (Cerro Porteño), Gabriel Aguayo (Cerro Porteño), Rodrigo Villalba (Libertad), César Miño (Guaraní) y Tiago Caballero (Olimpia), jugadores que en conjunto alcanzan un valor de mercado de 13.25 millones de euros, según Transfermarkt.

La gran ausencia es Diego León, lateral izquierdo del Manchester United, quien quedó fuera de la convocatoria porque fue considerado por el DT Ruben Amorim para el choque de Premier League contra Brentford. Aun así, el plantel dirigido por Antolín Alcaraz llega con confianza después de un Sudamericano Sub-20 en el que terminó cuarto tras vencer a selecciones de peso como Argentina, Uruguay, Chile y Perú.

El capitán Lucas Quintana será una de las figuras a seguir. Con apenas 20 años ya juega en la Primera División con Cerro Porteño y en la previa afirmó que su objetivo es “salir campeón del mundo”.

La Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Será la segunda vez que el país sudamericano recibe el torneo, tras la edición de 1987 que consagró a Yugoslavia. El actual campeón es Uruguay, vencedor 1-0 sobre Italia en la final de 2023 en Argentina. Argentina, con seis títulos, y Brasil, con cinco, dominan el palmarés histórico.