Panamá, 24 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Municipal se corona campeón de Guatemala al conquistar su copa 33

    El panameño Yair Jaén y el Xelajú finalizaron subcampeones del fútbol guatemalteco

    EFE
    Municipal se corona campeón de Guatemala al conquistar su copa 33
    Jugadores de Municipal celebran con el trofeo este sábado, al ganar la final del Liga Nacional de Fútbol de Guatemala contra Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenang. EFE/ Fernando Ruiz

    El club Municipal se coronó este sábado campeón del torneo Clausura 2026 del fútbol de Guatemala al vencer como visitante por 1-2 al Xelajú MC en el partido de vuelta de la final, un resultado que le permite consolidarse como el máximo ganador del país centroamericano.

    El conjunto de la Ciudad de Guatemala, dirigido por el técnico nicaragüense Mario Acevedo, supo hacer valer la contundente ventaja de 4-1 conseguida en la ida para certificar un marcador global de 2-6 a su favor.

    La definición de este campeonato revivió una enconada rivalidad en instancias definitivas que no se daba desde 2012, año en que el representativo de Quetzaltenango se impuso en la tanda de penaltis.

    Aunque el cuadro local abrió el marcador al minuto 14 por medio de Manuel Romero, el propio futbolista anotó en propia puerta al 45 para decretar el empate.

    El jugador del Municipal, José Morales, sentenció la remontada visitante, al anotar en el minuto 57.

    El título llega tras dos años de sequía para la escuadra capitalina, que había sufrido el golpe de perder de forma consecutiva las finales de los torneos Clausura y Apertura en el año 2025.

    Con la obtención de este trofeo, Municipal rompe el empate que mantenía con Comunicaciones, su tradicional enemigo deportivo de la capital, y se ubica en la cima del palmarés del balompié guatemalteco al alcanzar las 33 coronas oficiales.

    Xelajú, con el panameño Yair Jaén en sus filas, no pudo repetir las hazañas de 2012 y 2023, cuando logró revertir marcadores adversos en su feudo, y se quedó a las puertas de su octava luna.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La era de Etelvina Medianero de Bonagas en la Unachi: 13 años y casi mil millones de dólares en presupuesto. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Costa Rica responde a Mulino y asegura que no necesita energía de Panamá. Leer más
    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Ifarhu pagará becas y asistencias pendientes del 2025 y primer desembolso de 2026. Leer más
    • Así fue la escogencia de Ilya Espino de Marotta; es el mismo filtro que usará el Canal para buscar a un subadministrador. Leer más
    • ‘La prueba PISA es para complacer’: Lucy Molinar defiende pruebas nacionales. Leer más