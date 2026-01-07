Murillo busca su primer título en el fútbol europeo con Marsella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Olympique de Marsella se enfrentará este jueves al Paris Saint-Germain por el título del Trophée des Champions desde Kuwait.

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo se verá las caras este jueves frente al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Francia y Europa, por el Trophée des Champions. El partido se celebrará en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de la ciudad de Kuwait.

Esta es una oportunidad para que el defensor panameño, Michael Amir Murillo, alce su primer trofeo en el continente europeo. En 2018, Murillo conquistó el MLS Supporters’ Shield cuando formaba parte de los New York Red Bulls del fútbol estadounidense.

El enfrentamiento de mañana será la edición número 30 de este duelo, que mide al campeón de la Ligue 1 contra el campeón de la Copa de Francia de la temporada anterior. Como el PSG ganó ambas competencias en la campaña pasada, el Marsella participa en virtud de haber sido subcampeón de la liga en 2024-25.

Por décimo cuarta vez en 17 años, este partido se jugará fuera de Francia. El fútbol francés ha sido pionero en esta práctica desde 2009, cuando el certamen se disputó por primera vez en el Estadio Olímpico de Montréal, Canadá.

Con 13 títulos, el Paris Saint-Germain es el máximo ganador de esta competición. El Marsella, por su parte, fue campeón en 1971 —cuando se denominaba Challenge des Champions— y luego dos veces consecutivas en 2010 y 2011, en Túnez y Marruecos, respectivamente.

Esta será la tercera ocasión en que los dos grandes rivales, protagonistas del Clásico Francés, se enfrenten en el Trophée. En 2010, el Marsella venció al PSG por 5-4 en los penales, mientras que en 2020 el conjunto parisino respondió con un triunfo por 2-1 en un partido a puertas cerradas en Lens durante la pandemia.

En lo que va de la temporada de la liga francesa, el Paris Saint-Germain marcha segundo con 39 puntos, a una unidad del puntero, el Lens. El Olympique de Marsella le sigue la pista y se ubica tercero con 32 puntos. Ambos equipos continúan con vida en la Copa de Francia.

En el único enfrentamiento de esta campaña, el Olympique superó al PSG por la mínima, producto de un autogol de Marquinhos en el quinto minuto. Michael Amir Murillo disputó 12 minutos de ese encuentro, ingresando en la segunda parte en reemplazo de Timothy Weah.

Esta temporada, Murillo ha sido una pieza fundamental en el equipo dirigido por Roberto De Zerbi. El lateral derecho panameño ha participado en 19 partidos, anotando un gol en la victoria frente al Estrasburgo el 26 de septiembre.

Michael Amir Murillo ha anotado un gol esta temporada con el Olympique de Marseille. Cortesía

El Trophée des Champions está programado para iniciar a la 1:00 p.m. (hora de Panamá).