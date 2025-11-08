Panamá, 08 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Murillo fue titular en la goleada del Olympique de Marsella sobre el Stade Brestois

    Humberto Cornejo
    Murillo fue titular en la goleada del Olympique de Marsella sobre el Stade Brestois
    Michael Amir Murillo cubre a Ederson en el partido contra el Atalanta en la Liga de campeones. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

    El panameño Michael Amir Murillo volvió a ser titular este sábado y disputó los 90 minutos en la victoria del Olympique de Marsella por 3-0 sobre el Stade Brestois, en el duelo correspondiente a la jornada 12 de la Ligue 1 francesa.

    Murillo cumplió una actuación sólida por la banda derecha, en un partido donde el conjunto marsellés mostró un dominio claro desde el inicio. El defensor canalero registró un despeje, una intercepción y un 91 % de precisión en los pases (42 completados de 46 intentos), además de ganar tres de seis duelos terrestres y un duelo aéreo.

    Los goles del encuentro fueron obra de Ángel Gómez (25’), Mason Greenwood (33’) y Pierre-Emerick Aubameyang (72’), quienes sellaron una victoria convincente que impulsa al Marsella a la parte alta de la tabla.

    El triunfo fue clave para los dirigidos por Roberto De Zerbi, que alcanzaron 25 puntos y tomaron, de forma momentánea, el liderato del campeonato, a la espera de lo que haga el Paris Saint-Germain en su compromiso frente al Olympique de Lyon.

    Murillo venía de ser titular en el encuentro de mitad de semana ante el Atalanta, donde el Marsella cayó 1-0 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

    El defensor, de 29 años, fue además incluido recientemente en la lista de convocados de Thomas Christiansen para los partidos de Panamá ante Guatemala y El Salvador, correspondientes al cierre del clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Contraloría cautela cuentas y propiedades al exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo. Leer más