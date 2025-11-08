Murillo fue titular en la goleada del Olympique de Marsella sobre el Stade Brestois

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Michael Amir Murillo volvió a ser titular este sábado y disputó los 90 minutos en la victoria del Olympique de Marsella por 3-0 sobre el Stade Brestois, en el duelo correspondiente a la jornada 12 de la Ligue 1 francesa.

Murillo cumplió una actuación sólida por la banda derecha, en un partido donde el conjunto marsellés mostró un dominio claro desde el inicio. El defensor canalero registró un despeje, una intercepción y un 91 % de precisión en los pases (42 completados de 46 intentos), además de ganar tres de seis duelos terrestres y un duelo aéreo.

Los goles del encuentro fueron obra de Ángel Gómez (25’), Mason Greenwood (33’) y Pierre-Emerick Aubameyang (72’), quienes sellaron una victoria convincente que impulsa al Marsella a la parte alta de la tabla.

El triunfo fue clave para los dirigidos por Roberto De Zerbi, que alcanzaron 25 puntos y tomaron, de forma momentánea, el liderato del campeonato, a la espera de lo que haga el Paris Saint-Germain en su compromiso frente al Olympique de Lyon.

Murillo venía de ser titular en el encuentro de mitad de semana ante el Atalanta, donde el Marsella cayó 1-0 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

El defensor, de 29 años, fue además incluido recientemente en la lista de convocados de Thomas Christiansen para los partidos de Panamá ante Guatemala y El Salvador, correspondientes al cierre del clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.