Murillo III confía en Panamá Metro y apuesta ir un partido a la vez

Metro venció 4-2 a Panamá Oeste en el Rod Carew y sigue con vida en la semifinal del Juvenil 2026

Panamá Metro se niega a bajar los brazos. La novena capitalina derrotó este jueves 4-2 a Panamá Oeste en el estadio Rod Carew y descontó en la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, manteniéndose con vida tras estar 3-0 abajo en la confrontación.

El director metropolitano, José Murillo III, dejó claro que la mentalidad es competir paso a paso, sin adelantarse a escenarios mayores.

“La verdad es que es una serie bastante dura, teníamos que jugar perfecto y hoy lo hicimos”, afirmó Murillo tras el encuentro. “Hoy fue al revés, nosotros aprovechamos lo que ellos no hicieron bien… Un episodio que podía ser de tres o cuatro carreras, nada más fue de dos y ahí fue la diferencia”.

Jugadores de Panamá Metro celebran las carreras de Anderson Cousins y Christian Andrión. LP/Carlos Vidal Endara

Panamá Oeste tomó ventaja temprano con dos anotaciones en el primer episodio, cuando Maikel Nieto y Mildner Nieto pisaron el plato. Metro respondió en el cierre del segundo con una carrera impulsada por la agresividad en las bases, anotada por Edgardo Recuero.

El punto de inflexión llegó en el quinto inning con dos outs. David Murillo conectó un imparable que remolcó a Anderson Cousins y Christian Andrión para darle la vuelta a la pizarra. El descontrol momentáneo del pitcheo vaquero abrió la puerta a un rally que pudo ser mayor.

Desde el montículo, Fabián Carrera fue determinante. Ingresó como relevo en el segundo episodio y trabajó 7.2 entradas en las que permitió cinco imparables y otorgó dos bases por bolas, sosteniendo la ventaja hasta el final.

Fabian Carrera fue el lanzador ganador tras trabajo de 7.2 episodios. LP/Carlos Vidal Endara

Murillo destacó también el aporte previo de Sanjur al sacar un out clave que permitió extender la labor del relevista.

“Que no es lo mismo quién comienza, sino quién termina y Fabián lo demostró”, subrayó el estratega.

La cuarta carrera, que dio tranquilidad definitiva, la anotó el propio David Murillo en el octavo capítulo tras imparable de Caleb Rivera. El técnico resaltó el carácter de ambos jugadores, quienes venían de momentos adversos en la serie.

“Fabián en el segundo partido tuvo blown save allá en el Mariano. David… ayer tomó una mala decisión. Los dos tuvieron su revancha hoy. El béisbol te da revancha y tú tienes que aprovecharla”.

Murillo insistió en que el enfoque es inmediato: “Tenemos uno ganado. No hemos logrado nada ni cerca. Ellos todavía tienen un gran colchón, así que a fajarnos desde el próximo viernes”.

También reconoció el arsenal de lanzadores de Oeste, mencionando opciones como Alexis Govea y Joshua Martínez, y adelantó que evaluará entre dos abridores para el próximo duelo, manteniendo a Carrera disponible si es necesario.

El dirigente apeló al respaldo de la afición: “El fanático de verdad no se puede rendir nunca… mientras que haya posibilidades, todo puede pasar”. Y fue categórico: “No tengo duda de que podemos hacerlo. Tenemos que ir paso a paso”.

Las semifinales entran ahora en pausa por las fiestas del Carnaval. La serie entre Metro y Oeste se reanudará el viernes 20 en el Rod Carew. De ser necesario, el sexto y séptimo juego se disputarán el sábado 21 y domingo 22 en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

En la otra llave, Chiriquí domina 3-1 sobre Coclé y la acción se retomará el viernes 20 en el Kenny Serracín de David, con posibles juegos 6 y 7 programados en el Remón Cantera de Aguadulce.