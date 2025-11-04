Panamá, 04 de noviembre del 2025

    Fútbol

    Murillo, orgullo panameño: celebra el Día de los Símbolos Patrios con el Olympique de Marsella

    Humberto Cornejo

    El futbolista panameño Michael Amir Murillo se unió este martes 4 de noviembre a la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios, participando en un emotivo video compartido por su club, el Olympique de Marsella, en el que expresó su orgullo por representar a Panamá en el extranjero.

    “Desde Marsella celebramos el Día de los Símbolos Patrios con toda nuestra gente de Panamá. Es un orgullo para mí representar la bandera y el Himno Nacional de Panamá. ¡Viva Panamá!”, expresó Murillo en el mensaje difundido en redes sociales.

    El defensor, que disputa su tercera temporada con el Marsella, se ha consolidado como una de las figuras panameñas más destacadas en el fútbol europeo.

    En la actual campaña, se convirtió en el segundo futbolista istmeño en competir en la Liga de Campeones, reafirmando su estatus como embajador del país a nivel internacional.

    Precisamente, este miércoles 5 de noviembre, Murillo y el Marsella se medirán al Atalanta de Italia, en el Velódromo.

    Murillo también es una pieza clave en la selección de Panamá, que se prepara para sus compromisos ante Guatemala y El Salvador en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de sellar su clasificación al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

