Panamá, 06 de abril del 2026

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    Fútbol

    Michael Amir Murillo rompe el silencio y descarta fractura tras golpe

    El futbolista panameño confirmó en redes sociales que se encuentra en buen estado físico.

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo rompe el silencio y descarta fractura tras golpe
    Michael Amir Murillo (izq.) asistió en el gol de Orkun Kolcu (der.) que le dio el triunfo al Besiktas sobre el Kasimpasa. Tomada de Instagram: @besiktas.

    El panameño Michael Amir Murillo llevó tranquilidad al confirmar que no sufrió una lesión de gravedad, luego del golpe recibido en el partido entre Beşiktaş y Fenerbahçe, en la jornada 28 de la Superliga de Turquía.

    El lateral derecho, que fue titular en el compromiso, tuvo que abandonar el encuentro al medio tiempo tras un choque en la primera mitad. En ese momento, el partido se encontraba sin anotaciones, aunque posteriormente el Fenerbahçe se impuso por 1-0.

    La situación generó preocupación inicial luego de que el periodista de beIN Sports Turquía, Tayfun Akkaya, informara: “Amir Murillo abandonó el partido debido a una presunta fractura de pómulo, confirmada por un médico, y una lesión en la cabeza”.

    Sin embargo, tiempo después, el propio jugador utilizó sus redes sociales para aclarar su estado físico.

    “Dejen de mal informar, no hubo ninguna fractura, solo fue un golpe y nada más. Gracias a Dios está todo bien”, publicó el lateral derecho en sus redes sociales.

    Michael Amir Murillo rompe el silencio y descarta fractura tras golpe
    Publicación de Michael Amir Murillo. Foto: Tomada de amir_mb62

    El incidente se dio en el primer partido de Murillo tras su participación con la selección de Panamá en la reciente gira por Sudáfrica, donde formó parte de los amistosos dirigidos por Thomas Christiansen.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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