Panamá, 21 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Murillo se prepara para el Clásico de la Ligue 1, mientras que Córdoba y Cedeño jugaron en sus respectivas ligas

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo festeja una anotación con Mason Greenwood. Foto: Tomada de @OM_Officiel

    Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella se enfrentarán este domingo al gigante París Saint-Germain en un esperado duelo de la Ligue 1, en el Velódrome.

    El PSG, actual líder invicto de la liga, llega con un excelente rendimiento, tras ganar sus primeros cuatro partidos. En cambio, el Marsella ha tenido un inicio irregular, sumando solo seis puntos en su arranque.

    Ambos equipos también vienen de disputar la primera jornada de la Liga de Campeones: el PSG superó 4-0 al Atalanta, mientras que el Marsella cayó 2-1 ante el Real Madrid. Murillo, quien ingresó al minuto 78 en ese partido por Emerson Palmieri, jugó 12 minutos en el choque ante los madrileños.

    El Clásico del fútbol francés se llevará a cabo este domingo a la 1:45 p.m., es una oportunidad crucial para Murillo y el Marsella de recuperar terreno en la competición nacional.

    Los parisinos, liderados por figuras como Ousmane Dembélé, se presentan como los grandes favoritos, pero el Marsella buscará aprovechar la localía para sorprender a su rival.

    Por otro lado, dos compatriotas de Murillo también vieron acción este fin de semana en sus respectivas ligas.

    José Córdoba, defensor del Norwich City, jugó los 90 minutos en la derrota 2-3 ante el Wrexham en la jornada seis de la Championship de Inglaterra.

    A pesar de la derrota, Córdoba destacó con su sólida defensa, realizando cuatro despejes, dos intercepciones, y un impresionante 86% de precisión en sus pases.

    Mientras tanto, Edward Cedeño vivió una jornada más positiva con la victoria 0-1 de Las Palmas sobre el Leganés en la sexta fecha de LaLiga2 en España.

    Cedeño ingresó al minuto 88, y su equipo logró un triunfo importante que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares de la competición.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


