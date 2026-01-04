Murillo suma minutos en derrota del Marsella marcada por expulsiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Michael Amir Murillo sumó minutos este domingo en la inesperada derrota del Olympique de Marsella, que cayó por 0-2 ante el Nantes en la jornada 17 de la Ligue 1, en un partido que terminó marcado por las expulsiones frente a un rival que pelea por salir de la zona baja de la tabla.

⏱️ 90+4' | #OMFCN 0️⃣-2️⃣

En infériorité numérique, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 sont battus par le FC Nantes.

🗓️ Prochain RDV, le jeudi 8 janvier à 19 heures pour le Trophée des Champions 🏆 pic.twitter.com/ZzjwOTHgsN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 4, 2026

El encuentro tomó un giro determinante desde temprano. Al minuto 26, el mediocampista Arthur Vermeeren fue expulsado tras cometer una falta contra el guardameta, dejando al Marsella con diez hombres. Apenas cuatro minutos después, el defensor Fabien Centonze aprovechó la superioridad numérica y abrió el marcador al minuto 30, adelantando al Nantes en el Stade Vélodrome.

Ya en el complemento, el técnico del Marsella buscó soluciones y Murillo ingresó al inicio del segundo tiempo en sustitución de Facundo Medina, intentando aportar mayor equilibrio defensivo y salida por la banda. Sin embargo, el panorama se complicó aún más con la expulsión de Bilal Nadir, quien vio la tarjeta roja por doble amonestación, dejando a los locales con solo nueve jugadores en el campo.

⏱️ 46' | #OMFCN 0️⃣-1️⃣

Deuxième changement pour l'OM

➡️ 𝗔𝗺𝗶𝗿 𝗠𝘂𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 🇵🇦

⬅️ 𝗙𝗮𝗰𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗻𝗮 🇦🇷 pic.twitter.com/wAH9szlGWV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 4, 2026

En ese contexto adverso, el lateral panameño tuvo participación activa. Murillo realizó un disparo a portería, completó cuatro de seis pases, cometió una falta, además de aportar un despeje, una intercepción y una barrida, en un esfuerzo constante por contener los avances del Nantes en inferioridad numérica.

El golpe definitivo llegó en los minutos finales. Al minuto 43 del segundo tiempo, Rémy Cabella convirtió desde el punto penal para sentenciar el 0-2, sellando una de las grandes sorpresas de la fecha, al tratarse del triunfo de un equipo comprometido con el descenso ante uno de los aspirantes a los primeros puestos.

Pese al tropiezo, el Olympique de Marsella se mantiene en la tercera posición de la Ligue 1 con 32 puntos, mientras que el Nantes alcanzó las 14 unidades, un resultado clave en su lucha por la permanencia.

En otro resultado, el Norwich City también perdió por 2-0 ante el Stoke City, en la jornada 26 de la Championship. En este encuentro, el panameño José Córdoba no vio minutos.