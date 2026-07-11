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    Pretemporada

    Murillo, Vergara y Jaén arrancan nuevos retos en Europa

    El talento panameño destaca en Europa con Murillo en pretemporada con Beşiktaş, Vergara marca con el Gent y Hilary Jaén ficha por el Slavia Praha.

    Humberto Cornejo
    Murillo, Vergara y Jaén arrancan nuevos retos en Europa
    El panameño Michael Amir Murillo disputó su primer partido como titular en la victoria 3-2 del Beşiktaş en su visita al Başakşehir. Foto: Besiktas

    El talento panameño sigue ganando terreno en el fútbol internacional con noticias positivas desde Europa, donde varios jugadores y jugadoras comienzan a marcar el rumbo de la nueva temporada.

    Uno de ellos es Michael Amir Murillo, quien ya se encuentra entrenando con el Beşiktaş JK en la pretemporada de cara a la campaña 2026-2027. El lateral derecho llega motivado tras su participación con la selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026, donde vio acción en los tres compromisos ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

    Esta será la segunda temporada de Murillo con el conjunto turco, luego de incorporarse en el mercado de invierno procedente del Olympique de Marseille, en una etapa en la que buscará consolidarse como pieza clave en el equipo.

    Por otro lado, el joven Josué Vergara comenzó a dejar huella en Bélgica. El atacante de 18 años marcó su primer gol con el KAA Gent en la victoria por 4-0 sobre el SK Beveren, en un partido de pretemporada.

    Vergara, quien llegó procedente del FK Auda, firmó un contrato por cinco temporadas con el club belga, que además disputará la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa Conference League. Según reportes de mercado, su traspaso rondó los 2.9 millones de dólares, convirtiéndose en una venta récord para el club letón y reafirmando el crecimiento del futbolista panameño en el exterior.

    En el fútbol femenino, Hilary Jaén también dio un paso importante en su carrera al fichar por el SK Slavia Praha Women, procedente de la NCAA, la principal competencia universitaria de Estados Unidos.

    La defensora panameña, mundialista en 2023, se convierte en uno de los refuerzos del club checo para la nueva temporada, con el objetivo de aportar solidez a la zaga. Desde el equipo destacaron su experiencia internacional y su proyección.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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