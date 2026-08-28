Murillo volverá a cruzarse con Marsella; Vergara tendrá rivales de peso en Conference

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sorteo europeo dejó un reencuentro para Murillo ante su antiguo club y nuevos retos para Vergara con el Gent.

Los futbolistas panameños Michael Amir Murillo y Josué Vergara ya conocen los rivales que enfrentarán en las fases de liga de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, respectivamente, tras el sorteo realizado este viernes.

Uno de los cruces más llamativos tendrá como protagonista a Murillo, ya que el Besiktas recibirá al Olympique de Marsella, club en el que militó entre 2023 y 2025 y con el que disputó competiciones europeas antes de su llegada al fútbol turco.

El conjunto de Estambul también tendrá exigentes compromisos frente al Bayer Leverkusen (de visita), R. Union Saint-Gilloise de Bélgica (en casa), Celtic de Escocia (de visita), Crystal Palace de Inglaterra (en casa), Omonia de Chipre (de visita), Hapoel Beer-Sheva de Israel (en casa) y Hoffenheim de Alemania (de visita).

Besiktas logró su clasificación a la Europa League el pasado jueves tras superar al Kauno Zalgiris de Lituania con marcador global de 3-1. Aunque perdió 1-0 en el encuentro de vuelta, la ventaja obtenida en la ida fue suficiente para avanzar. Murillo fue uno de los protagonistas de la serie al marcar un gol en el primer partido.

El camino europeo del club turco también incluyó eliminatorias exitosas frente al Midtjylland danés, al que venció por global de 3-0, y al Hradec Králové de República Checa, con un acumulado de 2-0.

En el campeonato turco, Besiktas ha tenido un inicio irregular y ocupa la duodécima posición con tres puntos tras dos jornadas, producto de una victoria y una derrota.

Vergara debutará en la fase de liga de la Conference League

Por su parte, el KAA Gent del panameño Josué Vergara disputará la fase de liga de la UEFA Conference League y tendrá como rivales al Braga de Portugal (de visita), Estrella Roja de Serbia (en casa), KuPS Kuopio de Finlandia (de visita), Brann de Noruega (en casa), Aarhus de Dinamarca (en casa) y Thun de Suiza (de visita).

El club belga selló su clasificación el jueves al derrotar 3-2 al Hibernian escocés en el partido de vuelta del playoff. Vergara fue una de las figuras al abrir el marcador en Edimburgo, contribuyendo al triunfo que aseguró el boleto continental.

Antes de superar al Hibernian, el Gent eliminó al LNZ Cherkasy de Ucrania en una serie que se definió por penales y posteriormente dejó en el camino al Göteborg sueco con marcador global de 2-1.

El equipo belga ha comenzado con buen paso su temporada doméstica y ocupa la quinta posición de la liga con dos victorias en sus dos primeros compromisos.

Cruces de alto perfil

El sorteo también dejó varios enfrentamientos atractivos en ambas competiciones.

En la Europa League, destacan los duelos Marsella-Bayer Leverkusen, AC Milan-Benfica, Juventus-Real Sociedad y el enfrentamiento entre Marsella y Anderlecht, dos de los antiguos clubes de Michael Murillo.

Mientras tanto, en la Conference League sobresalen los compromisos Ajax-Atalanta, Ajax-Getafe y Brighton-Mónaco, en una edición que contará con varios clubes tradicionales del fútbol europeo.

La UEFA tiene previsto publicar el calendario completo de partidos de ambas competiciones a más tardar el domingo 30 de agosto.

La fase de liga de la Europa League comenzará los días 16 y 17 de septiembre, mientras que la Conference League iniciará oficialmente el 15 de octubre.