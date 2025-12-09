El panameño Michael Amir Murillo vuelve al Lotto Park y firma gran actuación en Champions

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una noche cargada de simbolismo, Michael Amir Murillo regresó este martes 9 de diciembre al césped como si se reencontrara con una parte olvidada de sí mismo. El panameño volvió de lesión, fue titular y dejó una actuación de carácter en la victoria 2-3 del Olympique de Marsella sobre el Royale Union Saint-Gilloise, en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

Y no fue cualquier escenario. Esto ocurrió en el Lotto Park, el mismo estadio donde defendió los colores del Anderlecht durante tres temporadas.

Murillo, de 29 años, llevaba casi un mes sin competir. Su último partido había sido el 8 de noviembre ante el Brest por la Ligue 1, encuentro en el que sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo que lo obligó a perderse cuatro compromisos —tres de liga y uno de Champions— y, además, los duelos decisivos de Panamá ante Guatemala y El Salvador en la eliminatoria mundialista.

Pero en Bruselas, el istmeño volvió como si nunca se hubiera ido. Actuando como central por derecha, Murillo completó una presentación sólida con tres despejes, un notable 86% de efectividad en pases (68/79), además de imponerse en cuatro de seis duelos terrestres y dos de tres aéreos.

El partido también tuvo su cuota de drama. El Union se adelantó temprano con un gol de Anan Khalaili al minuto 5, pero el Marsella respondió con rapidez gracias a Igor Paixão (15’).

Luego emergió la figura de la noche: Mason Greenwood, autor de un doblete a los 41’ y 58’ que inclinó la balanza para los franceses. Khalaili volvió a aparecer al 71’ con un golazo que puso tensión al cierre, pero el conjunto marsellés supo resistir.

Con este triunfo, el Marsella llega a 9 puntos, se instala en zona de clasificación y queda a solo tres unidades del playoff.