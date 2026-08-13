Murillo y Vergara avanzan a los playoffs europeos con Beşiktaş y KAA Gent

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas panameños fueron titulares en los cuatro partidos de sus respectivos clubes y ahora afrontarán la última ronda previa a la fase liga de sus respectivas competiciones.

Michael Amir Murillo y Josué Vergara se encuentran a un paso de la fase liga de sus respectivos torneos europeos después de que el Beşiktaş y el KAA Gent sellaran este jueves 13 de agosto su clasificación a los playoffs de la Europa League y la Conference League, respectivamente.

Los dos panameños fueron titulares en los cuatro encuentros disputados por sus equipos durante la fase clasificatoria.

Ambos clubes llegan invictos a los playoffs, aunque solo el Beşiktaş mantiene la portería en cero y sus recorridos presentan balances diferentes.

El Beşiktaş venció 1-0 al Hradec Králové en el Tüpraş Stadium y cerró la serie con un global de 2-0.

Václav Černý marcó el único gol del partido al minuto 40, mientras que Murillo volvió a actuar como lateral derecho en el once del técnico Vincenzo Italiano.

Horas después, el KAA Gent empató 1-1 ante el IFK Göteborg en el Planet Group Arena.

Matties Volckaert abrió el marcador al minuto 27, pero Saidou Alioum igualó para el conjunto sueco al 85.

El empate aseguró la clasificación del equipo dirigido por Rik De Mil, que avanzó con un global de 2-1 y contó nuevamente con Vergara desde el inicio.

Murillo y un recorrido perfecto en la Europa League

El Beşiktaş ha ganado sus cuatro partidos de la fase clasificatoria, con cinco goles a favor y ninguno en contra.

Su recorrido comenzó en la segunda ronda ante el FC Midtjylland.

El club turco se impuso 1-0 en Estambul el 23 de julio, gracias a un gol de Orkun Kökçü al minuto 26, y ganó 2-0 en la vuelta del 30 de julio, con tantos de Milot Rashica al 70 y del propio Kökçü, de penal, al 76.

El global fue de 3-0.

En la tercera ronda, el Beşiktaş venció 1-0 al Hradec Králové en República Checa el 6 de agosto.

Murillo aportó seguridad en la zaga durante todo el partido.

Kassoum Ouattara fue expulsado en la segunda mitad y Semih Kılıçsoy aprovechó la superioridad numérica para anotar de cabeza al minuto 80.

El gol de Černý en la vuelta completó la clasificación.

Murillo fue titular en los cuatro compromisos y jugó completos tres de ellos.

Su única sustitución se produjo al minuto 85 del partido de vuelta contra el Midtjylland, cuando ingresó Taylan Bulut.

El próximo rival del Beşiktaş será el Kauno Žalgiris, de Lituania.

La ida se disputará el 20 de agosto en Estambul y la vuelta, el 27 de agosto en territorio lituano.

El ganador de la serie avanzará a la fase liga de la Europa League.

El perdedor pasará directamente a la fase liga de la Conference League, por lo que el club turco ya tiene garantizada su presencia en una fase liga europea esta temporada.

Vergara, titular en un recorrido invicto del KAA Gent

El camino del KAA Gent ha sido más ajustado: registra una victoria y tres empates, con dos goles anotados y uno recibido; además, tuvo que disputar una prórroga.

En la segunda ronda, el conjunto belga igualó 0-0 en sus dos partidos contra el LNZ Cherkasy.

La ida se jugó el 23 de julio en Płock, Polonia, donde Vergara estuvo cerca de marcar con una media chilena que detuvo el portero Oleksii Palamarchuk.

La vuelta, celebrada el 30 de julio en Gante, también terminó sin goles después de 120 minutos.

El KAA Gent se impuso 4-2 en la tanda de penales: Davy Roef detuvo el lanzamiento de Yehor Tverdokhlib y Denys Kuzyk estrelló el suyo en el travesaño.

Josué Vergara de Panamá disputa el balón. LP / Elysée Fernández.

Ante el IFK Göteborg, los belgas ganaron 1-0 la ida en Suecia, el 6 de agosto, con un gol de Hyllarion Goore al minuto 45.

En la vuelta, Volckaert adelantó al Gent al 27, pero Saidou Alioum empató al 85.

El 1-1 fue suficiente para cerrar la serie con un global de 2-1.

En el primer duelo, Vergara tuvo un cabezazo que Viktor Andersson detuvo sobre la línea de gol.

El atacante panameño, de 19 años, fue titular en los cuatro partidos.

El KAA Gent enfrentará ahora al Hibernian, que eliminó al Shkëndija por 2-1 en el marcador global.

La ida será el 20 de agosto en Gante y la vuelta se jugará el 27 de agosto en Escocia, con horarios aún pendientes de confirmación oficial.

A diferencia de la eliminatoria del Beşiktaş, esta serie no ofrece una segunda vía continental: el ganador llegará a la fase liga de la Conference League y el perdedor quedará eliminado.

Murillo y Vergara afrontarán así dos semanas decisivas.

El lateral buscará llevar al Beşiktaş a la fase liga de la Europa League, mientras que el delantero intentará conducir al KAA Gent a la fase liga de la Conference League tras un recorrido que se mantiene invicto.