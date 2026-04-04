Muriqi saca al Mallorca del descenso y mete al Real Madrid en un lío

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Real Madrid sigue a cuatro puntos del Barcelona, que pueden ser siete si el equipo azulgrana vence al Atlético de Madrid.

Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio la victoria por 2-1 al Mallorca este sábado y lo sacó de la zona de descenso ante un Real Madrid decepcionante y que prácticamente dijo adiós al título de liga.

El cuadro de Álvaro Arbeloa recuperó a Kylian Mbappé en el once mes y medio después y en sus primeras intervenciones ya advirtió a Pablo Maffeo de los problemas que le generaría en su banda.

De hecho, todo el peligro del equipo blanco durante la primera parte nació del costado izquierdo. A los 20 minutos, una triangulación en tres cuartos de campo le dejó solo ante Leo Román, quien también mostró su carta de presentación ante lo que estaba por venir con un pie salvador.

Vinícius Júnior (d) le reclama una jugada al árbitro. EFE/ Cati Cladera

Poco después, un nuevo desajuste del lateral hispanoargentino dejó solo al atacante francés contra el guardameta bermellón, que sacó una mano a media altura que evitó nuevamente el tanto visitante.

Los pupilos de Martín Demichelis no renunciaron a la posesión cuando tenían ocasión, pero también se sintieron cómodos con los envíos en largo a Muriqi y Luvumbo, una dupla novedosa en el conjunto insular que dio buenos resultados.

La primera acción de peligro para los locales fue en un centro envenenado a la cabeza de Muriqi, que despejó equivocadamente Rüdiger y dejó solo a Manu Morlanes en el área pequeña, pero su cabezazo se marchó por encima del larguero. Fue un aviso.

Poco después, en una transición ordenada del Mallorca, un pase de Darder dejó en posición de ventaja a Maffeo, que centró con destino a Muriqi, pero en el camino se topó con Morlanes, que hizo un control preciso para plantarse solo ante Lunin y dar un aliento de esperanza en forma de gol a la afición mallorquinista en su lucha por la salvación.

Apenas tuvo tiempo para reaccionar el Real Madrid antes del descanso y tras el paso por vestuarios poco tiempo tardó el técnico madridista en dar entrada a los pesos pesados que esperaron en el banquillo: Vinicius, Jude Bellingham y Militao, que regresó casi cuatro meses después por lesión.

Álvaro Arbeloa y Martín Demichelis en el partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid. EFE/ Cati Cladera

El movimiento de Mbappé al centro no fue del todo positivo para su equipo porque perdió gran parte de su incidencia en el juego y dio más peso en el partido a un Vinicius que estuvo espeso a la hora de ganar el uno contra uno ante los defensores.

❤ Las lágrimas de @MuriqiVedat son las lágrimas de todo el @RCD_Mallorca.



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Siguió moviendo el equipo Arbeloa, aunque el Mallorca se colocó bien en el campo rompiendo el rombo que alineó Demichelis de inicio y dando paso a un 4-4-2 con Mateo Joseph y Virgili, ambos suplentes, en los costados para dar apoyo a los laterales en tareas defensivas.

Parecía que el Real Madrid se quedaba sin tiempo, pero a tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario un saque de esquina centrado por Trent encontró libre de marca a Militao, que puso el empate con un gran remate de cabeza.

Pero todavía quedaba la última palabra del ‘Pirata’. Muriqi, que afrontó el partido tras el duro golpe de quedarse fuera del Mundial con Kosovo, aprovechó un regalo de Mateo Joseph para batir a Lunin y hacer explotar de alegría a Son Moix.

Con este triunfo, el Mallorca sale de puestos de descenso y se coloca con 31 puntos, dos por encima del Elche, mientras que el Real Madrid sigue a cuatro puntos del Barcelona, que pueden ser siete si el equipo azulgrana vence al Atlético de Madrid.