Mustangs, Jaguars, Lions y Spartans ganan en tercera fecha de LigaW

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga W completó su tercera jornada con goleadas y triunfos ajustados, dejando a Jaguars como líderes y un empate múltiple en el Grupo B.

Este pasado sábado se disputó una nueva jornada de la Liga W, correspondiente a la tercera fecha del torneo. Todos los partidos se jugaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

En el primer encuentro, las Mustangs del Panamerican School golearon 5-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá. Andrea Alvarado brilló con un triplete, mientras que Maryfer De Gracia y Ginella Rivera completaron la cuenta.

El segundo duelo se definió por la mínima, con victoria de las Jaguars del Metropolitan School sobre el Colegio San Agustín (1-0). Nour El Rada Hoballah marcó el único tanto del partido al minuto 29.

En el tercer encuentro, las Lions del Colegio Real se impusieron 1-0 ante las Brader Raiders. Isabella Dos Santos anotó el gol, tras asistencia de Gabriela Rodríguez, apenas al minuto 4.

En el cierre de la jornada, las Spartans del Colegio La Salle vencieron 3-0 a las Green Panthers del Instituto Panamericano, con goles de Taliana Dávila, Isabella Uribe y María Gómez.

Tras tres fechas disputadas, las Jaguars lideran el Grupo A con siete puntos, seguidas por el Colegio San Agustín con seis. En el Grupo B, Spartans, Balboa Dragons, ISP Dolphins y Lions del Colegio Real comparten un cuádruple empate en la cima con cuatro puntos.

Calendario de la cuarta fecha

Así se jugará la cuarta jornada de la LigaW este sábado, toda desde el Yappy Park de Paseo del Norte:

Colegio Real vs. Balboa Academy - 8:30 a.m.

International School vs. Instituto Panamericano - 9:30 a.m.

Academia Interamericana vs. Colegio San Agustín - 10:30 a.m.

Panamerican School vs. Colegio Javier - 11:30 a.m.