Panamá, 04 de mayo del 2026

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    Mustangs y Spartans suman tres puntos en jornada lluviosa de Liga10

    La Liga10 Sub-18 vivió una jornada marcada por empates y partidos cerrados, con pocos goles y gran paridad en el Yappy Park.

    Jaime Heilbron Ortega
    Mustangs y Spartans suman tres puntos en jornada lluviosa de Liga10
    Los Spartans y los Mustangs fueron los únicos que ganaron en la fecha 4 de Liga10. Cortesía: Grupo10.

    Este sábado, bajo lluvia y viento, se disputó la cuarta jornada de la Liga10 en la categoría Sub-18, con una cartelera de seis partidos. Todos los encuentros se celebraron en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

    El primer duelo de la fecha fue un empate cardíaco 1-1 entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Tigers del Smart Academy. Los Tigers se adelantaron con un gol de penal de George Campbell al minuto 58. Sin embargo, cuando todo parecía definido, Fiorentino Tizzoni apareció dos minutos después para igualar el marcador sobre el final.

    El segundo partido fue otro empate 1-1, esta vez entre el Instituto Enrico Fermi y los Brader Raiders. Benjamín Chu abrió el marcador para el Fermi, pero Aníbal Ortega emparejó las acciones.

    El tercer encuentro marcó el tercer empate consecutivo 1-1 de la jornada, en el duelo entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Jaguars del Metropolitan School. Ignacio Guardiola anotó para la AIP, mientras que Ali Farhat lo hizo para los Jaguars.

    El cuarto enfrentamiento rompió la seguidilla de empates, con la victoria 2-1 de los Spartans del Colegio La Salle sobre los Thunders del Instituto Atenea. Andrés Vásquez firmó un doblete, mientras que Leonardo Pedersen descontó.

    En el penúltimo partido, los Dolphins del International School of Panama y los Lions del Colegio Real empataron 0-0, en otro duelo de alta intensidad defensiva.

    El cierre de la jornada trajo la victoria 2-1 de los Mustangs del Panamerican School sobre los Potros del Thomas Jefferson School. Roberto Irwin y Eric Broce marcaron para los Mustangs, mientras que Juan Felipe Moreno anotó para los Potros.

    Calendario del fin de semana

    La quinta fecha de la Liga10 Sub-18 se disputará este sábado en la cancha principal del Yappy Park, bajo el siguiente cronograma:

    • Instituto Enrico Fermi vs El Colegio de Panamá – 1:00 p.m.

    • Smart Academy vs Academia Interamericana – 2:30 p.m.

    • Colegio Brader vs Colegio Javier – 4:00 p.m.

    • Colegio La Salle vs International School of Panama – 5:30 p.m.

    • Panamerican School vs Instituto Atenea – 7:00 p.m.

    • Thomas Jefferson School vs Instituto Panamericano – 8:30 p.m.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

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