Nace Cofutpro, la primera cooperativa de futbolistas profesionales en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cofutpro es una iniciativa impulsada por Afutpa y presentada junto al Ipacoop para ofrecer apoyo financiero y oportunidades de inversión a jugadores y personas vinculadas al fútbol.

Los futbolistas profesionales de Panamá ya cuentan con una cooperativa tras la creación de Cofutpro, la cual fue presentada el pasado jueves por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) y la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa).

¿Cómo funcionan las cooperativas?

Las cooperativas son organizaciones formadas voluntariamente por un grupo de personas para satisfacer necesidades —en su mayoría económicas— mediante una empresa que es propiedad de todos sus miembros y administrada de forma democrática.

Su función principal es beneficiar a sus miembros, no maximizar ganancias como una empresa tradicional. Los socios aportan dinero o recursos para formar capital, que puede repartirse entre los miembros o reinvertirse para mejorar los servicios.

Cofutpro, primera cooperativa integrada por deportistas profesionales del fútbol en Panamá

La entrega de la personería jurídica a Cofutpro formaliza el funcionamiento de la cooperativa para respaldar tanto a futbolistas profesionales como a personas con empleos vinculados al deporte. Ahora contarán con apoyo para solicitar financiamiento y adquirir propiedades.

A la ceremonia asistieron representantes de Afutpa, encabezados por su presidente, Juan Ramón Solís. El Ipacoop indicó que se trata de un “hecho histórico”, puesto que no existía una iniciativa similar en el país. Los proponentes señalaron que buscan “llenar el vacío existente en el ámbito financiero para los jugadores”.