“Nacimos pa’ esto”: La pasión de la Marea Roja y el escudo de SURA que nos protege en el Mundial

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Hay frases que no necesitan traducción porque nacen directo del corazón. Para Seguros SURA Panamá, “Nacimos pa’ esto” es mucho más que una campaña; es una declaración de identidad, de orgullo y de fuego interior. Es la explicación de por qué un país entero se une, sueña en grande y lo entrega todo cuando rueda el balón.

Hoy, con la Selección Nacional de Panamá lista para dejar el alma en la máxima cita del fútbol mundial, miles de panameños preparan sus maletas para transformarse en esa “Marea Roja” que hará vibrar los estadios.

Porque en Panamá el fútbol no solo se juega, se vive con una intensidad, una fe y un coraje únicos. Nacimos para creer hasta el último minuto, para luchar con el alma incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba y para celebrar cada logro con el corazón en la mano.

Sin embargo, cuando se viaja con esa entrega absoluta a miles de kilómetros de casa, surge esa inevitable y fría ansiedad en el estómago: ¿Qué pasa si un imprevisto cambia el viaje de nuestras vidas? Nadie quiere que una enfermedad repentina, un vuelo cancelado en un aeropuerto colapsado o la pérdida de la maleta apague la fiesta antes del pitazo inicial. En la cancha y en la vida, cuando se vive con tanta fuerza, también se necesita alguien que cuide el camino.

Mundial + Seguro de Viajes de SURA = Combinación perfecta

Ahí es donde la esencia de nuestro país se conecta con el propósito de SURA, la Aseguradora Oficial de la Selección de Panamá. Así como cuida a nuestros jugadores en cada partido, SURA extiende ese mismo escudo para proteger a la fanaticada en cada destino.

Porque la verdad es que SURA también nació pa’ esto: para acompañar a las personas en sus momentos más importantes, proteger lo que aman y asegurar que puedan vivir el presente con tranquilidad mientras siguen soñando en grande.

A través de su Seguro de Viajes, SURA se convierte en tu mejor aliado estratégico en el extranjero, transformando la incertidumbre en total respaldo con beneficios reales:

⋅ Asistencia médica con respaldo confiable: Si un accidente o malestar de salud te sorprende en pleno viaje, cuentas con acceso inmediato a atención médica, hospitalaria y medicamentos recetados, sin importar la hora ni el lugar.

⋅ Respuesta ante el caos de los aeropuertos: Ante las demoras o cancelaciones de vuelos que suelen ocurrir en eventos tan masivos, el seguro te brinda la cobertura necesaria para amortiguar los contratiempos logísticos y recuperar tu itinerario.

⋅ Tu equipaje siempre a salvo: Si tus maletas se retrasan, se dañan o se pierden en los trayectos aéreos, recibes una compensación orientada a resolver la urgencia para que no te quedes sin tus colores oficiales.

⋅ Protección para todo tu equipo: Si viajas en familia para hacer historia, la cobertura incluye desde emergencias dentales hasta el traslado y acompañamiento de familiares para menores de 15 años y adultos mayores de 75 en caso de hospitalización.

Un respaldo que te acompaña en cada rincón del mundo

En la logística de un torneo mundial, lo último que necesitas es descifrar procesos complejos en un idioma extraño cuando se presenta una emergencia. Viajar protegido por SURA significa saber que el mismo estándar de servicio y el cuidado que recibes en Panamá viajan contigo en la maleta.

Es la tranquilidad de saber que, mientras tú estás en la tribuna dándolo todo, hay un equipo experto cuidándote las espaldas en cada paso del sueño mundialista.

Nuestra Sele ya está lista en la cancha y tú naciste para verlos hacer historia. Viaja seguro, viaja con SURA y grita cada gol con la certeza de que estás respaldado por los que, al igual que tú, nacieron para proteger esta pasión.

Para adquirir tu póliza o recibir asesoría, consulta hoy mismo con tu corredor de seguros de confianza o comunícate a la línea de información 800-8888 o al WhatsApp 6990-0000 para consultas generales.

Además, puedes acceder a soporte y asistencia a través de la línea 800-7872 o el WhatsApp 6328-7872.