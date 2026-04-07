Panamá, 07 de abril del 2026

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    Fútbol

    Nacional confirma lesión del panameño Luis Mejía

    El club también informó que el guardameta ya inició su proceso de rehabilitación.

    Humberto Cornejo
    Nacional confirma lesión del panameño Luis Mejía
    Luis Mejía logra atrapar un centro en el área. EFE

    El club Nacional de Uruguay anunció de manera oficial la lesión del panameño Luis Mejía, sufrida durante los amistosos de marzo con la selección de Panamá, aclarando el panorama médico del experimentado guardameta.

    Nacional confirma lesión del panameño Luis Mejía
    Luis Mejía en el cuadro titular en el primer amistoso contra Sudáfrica. Foto: Cortesía/Fepafut

    A través de su informe médico, el conjunto uruguayo detalló de forma puntual el diagnóstico.

    “El jugador Luis Mejía presenta un desgarro en el isquiotibial derecho”, publicó el club en sus redes sociales.

    El arquero, de 35 años, ya inició su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de Nacional, con el objetivo de regresar en óptimas condiciones a la competencia.

    Como consecuencia de esta lesión, Mejía no estará disponible para el compromiso de este miércoles 8 de abril ante Coquimbo Unido de Chile, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

    El guardameta panameño sufrió la molestia física el pasado 27 de marzo, durante el primer amistoso entre Panamá y Sudáfrica, que terminó por marcador de 1-1, en el estadio Moses Mabhida, encuentro en el que fue titular y tuvo que abandonar el terreno al minuto 41. En su lugar ingresó Orlando Mosquera.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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