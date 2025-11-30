Nacional y el panameño Luis ‘Manotas’ Mejía se proclamaron campeones del fútbol uruguayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nacional se consagró este domingo como nuevo campeón uruguayo al vencer por 1-0 a Peñarol con un tanto del nigeriano Osinachi Christian Ebere en el tiempo suplementario.

En el estadio Gran Parque Central, el Tricolor aprovechó su localía y se impuso en un encuentro que tuvo todas las emociones en los 30 minutos adicionales, luego de que los 90 reglamentarios se fueran con más lucha que juego.

EN EL FÚTBOL URUGUAYO

LO MÁS GRANDE ES NACIONAL



DALE CAMPEEEEEOOOOOOONNNNNN 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/3v2FlGoKUv — Nacional (@Nacional) November 30, 2025

A los 115 minutos, Ebere aprovechó toda su potencia para deshacerse de Emanuel Gularte y darle el triunfo al equipo de Jadson Viera con un potente disparo al primer palo que dejó sin opciones al chileno Brayan Cortés.

Tras el gol, Peñarol se adelantó en busca del empate, aunque nunca no estuvo cerca de conseguirlo. Contrario a esto, Nacional pudo marcar el segundo tanto en dos contragolpes que Nicolás López desaprovechó.

A los 124 de tiempo corrido, el árbitro marcó el final y de esa forma se desató la locura de los miles de fanáticos que llenaron el estadio para ver el segundo juego de una serie que este domingo comenzó con un empate a dos en el global.

Nacional celebró en el campo de juego, donde los jugadores estuvieron acompañados por una bandera gigante con la imagen de Juan Manuel Izquierdo, quien el pasado año falleció pocos días después de sufrir una parada cardiorrespiratoria defendiendo a su equipo en un encuentro de Copa Libertadores.

La Liga Uruguaya conquistada por el Tricolor lleva el nombre de quien utilizaba el dorsal 3, retirado este año por el equipo que se consagró.

En el campo, antes del gol de Ebere, la parcialidad de Nacional celebró también uno de Sebastián Coates, luego anulado a instancias del VAR por posición antirreglamentaria.

Estas jugadas y un disparo afuera de Luciano Boggio en el comienzo del juego fueron las más claras del Tricolor.

Del otro lado, Peñarol se aproximó con un disparo de Matías Arezo devuelto por el panameño Luis Mejía y uno de Leandro Umiérrez que se estrelló contra el vertical. Estas fueron las jugadas que más complicaron a un equipo que tuvo a Christian Oliva y al colombiano Julián Millán como figuras.

Con el 1-0 final, Nacional se quedó con un título que había ganado por última vez en la temporada 2022, recordada por la vuelta del histórico goleador Luis Suárez, y alzó la copa.

De esta forma le puso broche de oro a un año en el que ganó la Supercopa Uruguaya, se quedó con la tabla la Tabla Anual y celebró a lo grande venciendo en esta jornada a su máximo rival en un nuevo Clásico.