‘Nadie quería este resultado’, asegura Erika Hernández tras caer por 17 goles

La selección de Panamá vivió un debut abrumador en la Copa Mundial de Futsal al caer por 17-0 ante una Italia que firmó una de las actuaciones más contundentes en la historia del torneo. El partido, disputado este sábado, dejó una exhibición absoluta del conjunto europeo, liderado por una inspiradísima Renata Adamatti, elegida Jugadora del Partido.

Italia impuso condiciones desde el arranque y convirtió cada posesión en una oportunidad clara. Adamatti abrió el camino con un triplete y una actuación que desbordó creatividad, potencia y entendimiento colectivo. A su ritmo se sumaron otras figuras que también brillaron, como Sara Boutimah, Brenda Bettioli y Greta Ghilardi.

Los goles llegaron en cascada: Boutimah (3, 23 y 37), Ghilardi (10 y 34), Adamatti (10, 27 y 34), Ferrara (15), Dal’Maz (27 y 28), Bettioli (28 y 35), Vanelli (31 y 35), Berte (36) y Grieco (40). Italia no dio tregua y manejó el ritmo a su antojo, mientras Panamá intentó resistir sin éxito la presión alta y la circulación veloz de la Azzurre.

Tras el partido, Adamatti describió la jornada como un sueño superado por la realidad.“Es indescriptible. Simplemente tener la oportunidad de jugar la Copa Mundial es increíble, pero ganar 17-0 está más allá de lo que soñamos. Es muy emocionante. Estamos muy, muy felices”, afirmó la estrella italiana.

En la otra cara del resultado, Panamá apeló a la autocrítica y al espíritu competitivo.

“Nadie quería este resultado. Solo queda seguir trabajando. Este fue el debut y estamos alegres de poder jugar un Mundial por primera vez y solo queda seguir mejorando. Todavía quedan dos oportunidades. Va a ser muy difícil, pero queda trabajar, esforzarse y ser muy valientes”, dijo Erika Hernández, capitana del equipo panameño.

El marcador no solo impactó por la diferencia, sino también por su dimensión histórica. En 36 años del torneo, solo cuatro resultados han sido más amplios que el sufrido por Panamá: Cuba 0-18 Brasil (1996), Islas Salomón 0-21 Brasil (2008), Guatemala 2-29 Brasil (2000) y Rusia 31-2 Islas Salomón (2008).

En el mismo grupo, Brasil venció 4-1 a Irán, dejando el panorama aún más exigente para Panamá, que enfrentará a Irán el 26 de noviembre y cerrará la fase de grupos contra Brasil el 29, con la esperanza de recomponerse y demostrar carácter en su primera aparición mundialista.