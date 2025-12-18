Panamá, 18 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SUPERCOPA ITALIANA

    Napoli deja a Modric sin Supercopa tras vencer al Milan 2-0

    EFE
    Napoli deja a Modric sin Supercopa tras vencer al Milan 2-0
    El Napoli venció al AC Milan 2-0 en semifinales y clasificó a la final de la Supercopa de Italia. EFE/EPA/STR

    El Napoli peleará por levantar la Supercopa de Italia en la gran final tras batir en las semifinales disputadas este jueves en Arabia Saudí, con exhibición del danés Rasmus Hojlund, al Milan (2-0) del croata Luka Modric, suplente en el duelo, eliminado también de la Copa de Italia.

    +info

    Confirmado: La Serie A se muda (temporalmente) a AustraliaFajardo, Kadir y Waterman: Arietes panameños a la Copa Libertadores 2026Presencia panameña en los emparejamientos iniciales de la Sudamericana 2026Récord histórico en gasto de agentes en el fútbol mundialLa Finalísima entre España y Argentina será el 27 de marzo en LusailAncelotti ya no dirigirá a Kadir Barría en Botafogo

    En exactamente dos semanas, el Milan ha perdido el liderato de la Serie A, cayó eliminado en los octavos de Copa Italia y cedió ante el Napoli en esta Supercopa italiana. Los de Massimiliano Allegri, sin Leao y Santi Giménez por lesión, y sin Modric por decisión del técnico hasta el minuto 75, se aferran en lo que resta de temporada al ‘Scudetto’.

    Cayeron ante el vigente campeón de la liga italiana en este torneo que se disputa en Riad, capital de Arabia Saudí. El Napoli llegó como campeón del ‘Scudetto’. El Milan, como subcampeón de la Copa Italia. En el otro lado del cuadro, Bolonia como campeón de Copa e Inter como subcampeón de liga, pelearán por un puesto en la final junto al Napoli.

    Fue un duelo mucho más disputado de lo que refleja el marcador. El Milan tuvo buenas ocasiones, pero no supo definir en el último tercio. También Milinkovic-Savic, portero de los de Conte, estuvo muy sólido bajo los tres palos.

    La realidad es que hubo un solo duelo en todo el partido que estuvo muy descompensado. Hojlund masacró a De Winter en cada acción. El delantero danés dejó por los suelos al defensa belga en las dos acciones que decidieron el partido. La primera, en el minuto 39, momento clave para tomar delantera, justo antes del descanso.

    Cuerpeó Hojlund con De Winter dentro del área. Estaba de espaldas y se las apañó para hacer hueco, girarse y sacar un centro raso que Maignan erró al coger. El balón quedó suelto y Neres empujó a placer. Es otro jugador que ha dado un paso adelante de la mano de Conte. Celebró todo el equipo junto al belga Romelu Lukaku, jugador clave del equipo que volverá pronto tras 4 meses de lesión.

    La segunda vino en el minuto 64 con un balón al espacio de Spinazzola, muy escorado en un inicio. Pero de nuevo salió victorioso en la batalla a cuerpo con De Winter, volvió a generarse unos centímetros de espacio, casi sin ángulo y sin tiempo, se giró rápido y fusiló por abajo a Maignan. Otro gol celebrado con Lukaku. Partido consagratorio en el Napoli de Conte el de Hojlund.

    Pudo marcar el tercero el Napoli. Neres encontró a McTominay en la frontal, pero el disparo del escocés se marchó muy alto. No hizo falta. Ni siquiera el ingreso de Modric pudo cambiar la dinámica de un duelo decidido por Hojlund. El Nápoles peleará por el título. Espera rival. El Milan, sin Copa y sin Supercopa. Solo le queda el ‘Scudetto’.

    Ficha técnica:

    2 - Nápoles: Milinkovix-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús; Politano (Mazzocchi, m.77), Lobotka, McTominay, Spinazzola (Gutiérrez, m.82); Neres (Vergara, m.88), Elmas (Lang, m.77); Hojlund (Lucca, m.82).

    0 - Milan: Maignan; Tomori, De Winter (Athekame, m.69), Pavlovic; Saelemaekers (Fofana, m.69), Loftus-Cheek, Jashari (Modric, m.75), Rabiot, Estupiñán; Pulisic y Nkunku.

    Goles: 1-0, m.39: Neres; 2-0, m.64: Hojlund

    Árbitro: Luca Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a Spinazzola (m.81), McTominay (m.83) por parte del Nápoles; y a Rabiot (m.38), Tomori (m.83), Athekame (m.85) por parte del Milan.

    Incidencias: encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de Italia, disputado en el King Saud University Stadium de Riad (Arabia Saudí).

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más