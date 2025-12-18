Napoli deja a Modric sin Supercopa tras vencer al Milan 2-0

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Napoli peleará por levantar la Supercopa de Italia en la gran final tras batir en las semifinales disputadas este jueves en Arabia Saudí, con exhibición del danés Rasmus Hojlund, al Milan (2-0) del croata Luka Modric, suplente en el duelo, eliminado también de la Copa de Italia.

En exactamente dos semanas, el Milan ha perdido el liderato de la Serie A, cayó eliminado en los octavos de Copa Italia y cedió ante el Napoli en esta Supercopa italiana. Los de Massimiliano Allegri, sin Leao y Santi Giménez por lesión, y sin Modric por decisión del técnico hasta el minuto 75, se aferran en lo que resta de temporada al ‘Scudetto’.

Cayeron ante el vigente campeón de la liga italiana en este torneo que se disputa en Riad, capital de Arabia Saudí. El Napoli llegó como campeón del ‘Scudetto’. El Milan, como subcampeón de la Copa Italia. En el otro lado del cuadro, Bolonia como campeón de Copa e Inter como subcampeón de liga, pelearán por un puesto en la final junto al Napoli.

Napoli take down Milan 2-0 to reach the Supercoppa Italiana final.



They're looking to win it for the first time since 2014 🤌 pic.twitter.com/9eMVn70qUY — B/R Football (@brfootball) December 18, 2025

Fue un duelo mucho más disputado de lo que refleja el marcador. El Milan tuvo buenas ocasiones, pero no supo definir en el último tercio. También Milinkovic-Savic, portero de los de Conte, estuvo muy sólido bajo los tres palos.

La realidad es que hubo un solo duelo en todo el partido que estuvo muy descompensado. Hojlund masacró a De Winter en cada acción. El delantero danés dejó por los suelos al defensa belga en las dos acciones que decidieron el partido. La primera, en el minuto 39, momento clave para tomar delantera, justo antes del descanso.

Cuerpeó Hojlund con De Winter dentro del área. Estaba de espaldas y se las apañó para hacer hueco, girarse y sacar un centro raso que Maignan erró al coger. El balón quedó suelto y Neres empujó a placer. Es otro jugador que ha dado un paso adelante de la mano de Conte. Celebró todo el equipo junto al belga Romelu Lukaku, jugador clave del equipo que volverá pronto tras 4 meses de lesión.

La segunda vino en el minuto 64 con un balón al espacio de Spinazzola, muy escorado en un inicio. Pero de nuevo salió victorioso en la batalla a cuerpo con De Winter, volvió a generarse unos centímetros de espacio, casi sin ángulo y sin tiempo, se giró rápido y fusiló por abajo a Maignan. Otro gol celebrado con Lukaku. Partido consagratorio en el Napoli de Conte el de Hojlund.

Pudo marcar el tercero el Napoli. Neres encontró a McTominay en la frontal, pero el disparo del escocés se marchó muy alto. No hizo falta. Ni siquiera el ingreso de Modric pudo cambiar la dinámica de un duelo decidido por Hojlund. El Nápoles peleará por el título. Espera rival. El Milan, sin Copa y sin Supercopa. Solo le queda el ‘Scudetto’.

Ficha técnica:

2 - Nápoles: Milinkovix-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús; Politano (Mazzocchi, m.77), Lobotka, McTominay, Spinazzola (Gutiérrez, m.82); Neres (Vergara, m.88), Elmas (Lang, m.77); Hojlund (Lucca, m.82).

0 - Milan: Maignan; Tomori, De Winter (Athekame, m.69), Pavlovic; Saelemaekers (Fofana, m.69), Loftus-Cheek, Jashari (Modric, m.75), Rabiot, Estupiñán; Pulisic y Nkunku.

Goles: 1-0, m.39: Neres; 2-0, m.64: Hojlund

Árbitro: Luca Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a Spinazzola (m.81), McTominay (m.83) por parte del Nápoles; y a Rabiot (m.38), Tomori (m.83), Athekame (m.85) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de Italia, disputado en el King Saud University Stadium de Riad (Arabia Saudí).