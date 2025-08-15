Narváez: ‘El miércoles contra Saprissa es una final’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico del Club Atlético Independiente de La Chorrera, Franklin Narváez, dejó claro tras la victoria 3-1 sobre Verdes FC que el objetivo era innegociable: sumar de a tres para seguir dependiendo de su propio rendimiento en la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

“Realmente vinimos por la victoria, estábamos obligados para depender de nosotros mismos”, dijo Narváez en la rueda de prensa posterior al partido jugado en el Estadio Rommel Fernández.

Pese a la importancia del triunfo, el estratega reconoció que su equipo sigue arrastrando problemas de efectividad. “Seguimos con el tema de la efectividad. En dos partidos hemos tenido 28 remates y apenas cuatro goles. Hoy Moisés Yau y Ángel Caicedo fueron al banco buscando alternativas”, explicó.

Uno de esos cambios fue la inclusión de Abraham Altamirano, delantero de 17 años que respondió con gol en su segundo partido profesional.

“Tiene buen juego, buena dinámica y nos trajo gol. Cuando se le invita a prácticas, trabaja en serio. Tiene mucha efectividad: de dos o tres balones, uno lo finiquita. Es jugador de selección, viene en todos los procesos del CAI. La temporada pasada, cuando lo convocamos en noviembre, tuvo un gran partido en Herrera, aunque todavía le faltaba masa muscular”, detalló Narváez.

En cuanto al desarrollo del juego, el entrenador reconoció que su equipo necesita “más profundidad” y “ser más contundente” de cara al arco. “La bola no entra, se trata de seguir trabajando. El golpe anímico era importante. Somos un equipo que sale a buscar el partido, pero hay que terminar de finalizar y tener mejor marcador”, señaló.

De cara al próximo compromiso, el domingo ante Atlético Nacional en el torneo local, Narváez anticipó que habrá decisiones cuidadosas en cuanto a la rotación, pensando en el duelo del miércoles contra Saprissa.

“No podemos descuidar el torneo local. Es clave que se encuentren con el estilo, más de volantes con mayor finalización. El once ideal son todos. Vamos a buscar el partido, con precauciones viendo a quién hay que descansar porque el miércoles es una final”, advirtió.

Sobre el funcionamiento defensivo, el técnico subrayó la necesidad de recuperar la confianza y no repetir errores como en la derrota anterior ante Motagua en Honduras. “Teníamos el juego dominado y en cinco minutos nos desconcentramos. Eso nos golpeó fuerte. Línea por línea, la defensa debe recuperar la confianza. Hoy se tomaron decisiones en cuanto a las responsabilidades”, apuntó.

En relación al ritmo de competencia de futbolistas como Rafael Águila, Víctor Ávila y Luis Fields, que vienen de actuar en el extranjero, Narváez pidió paciencia. “Las cosas son paso a paso”, concluyó.