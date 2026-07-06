Natalia Hernández De León, la panameña que encontró su camino hacia la División 1 de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El salto desde el istmo hacia la élite deportiva universitaria, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La historia de Natalia Hernández De León no comenzó en un campo de flag football.

Durante su infancia practicó ballet, fútbol y gimnasia.

Descubrió este deporte a su regreso a Panamá, después de vivir tres años en Italia, gracias a la invitación de unas amigas que la motivaron a probar suerte en el flag.

“No tenía idea de que el flag existía cuando era pequeña”, contó Hernández, quien es estudiante de psicología.

Su primer acercamiento llegó durante unas pruebas de la Liga Kiwanis, donde terminó integrándose al equipo juvenil del Colegio Brader.

Desde entonces, el flag football se convirtió en su mayor pasión.

Dennis Allen, el entrenador que marcó su carrera

Antes de iniciar su carrera universitaria en Estados Unidos, Hernández encontró una figura clave en su desarrollo deportivo.

Desde 2021 forma parte del club Honey Badgers, con el que continúa compitiendo en la Liga de Flag Football Femenino (LIFFF), bajo la dirección del entrenador Dennis Allen.

La receptora atribuye buena parte de su crecimiento como jugadora al trabajo realizado junto a Allen durante estos años.

El entrenador Dennis Allen imparte instrucciones a la jugadora Natalia Hernández De León durante un partido de flag football. Foto: Cortesia

“Por más que he tenido diferentes coaches en Estados Unidos que me han dado grandes oportunidades, la verdad es que el entrenador que siempre ha estado a mi lado y a quien le debo gran parte de mi progreso como jugadora es mi coach de Panamá, Dennis Allen”, afirmó.

Hernández comentó: “Allen ha creído en mí incluso cuando yo dudaba. Me ha entrenado, me ha exigido y me ha impulsado a ser una mejor atleta y una mejor persona”.

Además, aseguró sentirse “profundamente agradecida por todo el tiempo, la confianza y el esfuerzo que ha invertido en mí. Sin su apoyo incondicional, no estaría donde estoy hoy”.

De Panamá a Estados Unidos

Tras su paso por el Colegio Brader y, posteriormente, por el International School of Panama, la panameña enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Una grave lesión de rodilla que la obligó a permanecer un año fuera de las canchas.

“Pensé que nunca iba a volver a jugar”, recordó.

Sin embargo, logró recuperarse y obtuvo una beca deportiva completa para jugar en la William Woods University.

Su llegada a Estados Unidos también le permitió confirmar el alto nivel del talento nacional.

“El nivel aquí en Panamá es muy alto. Hay demasiado talento que se puede llevar a Estados Unidos para jugar”, afirmó.

El impacto de un nuevo entrenador

Después de su primera experiencia universitaria, Natalia llegó a considerar dejar las canchas y retomar sus estudios en Panamá o Europa.

La situación cambió cuando recibió una invitación del entrenador Mike Brown para incorporarse a un nuevo programa de División II.

El coach Mike Brown acompaña a Natalia Hernández De León en la entrega de su reconocimiento. Foto: Cortesia

“Él creyó en mí y me dio todas las oportunidades”, dijo la jugadora.

Allí experimentó un importante crecimiento deportivo que le permitió obtener reconocimientos individuales, entre ellos, distinciones semanales y un lugar entre las mejores jugadoras de la división.

Rumbo a la División 1

El siguiente paso en su carrera será aún más exigente.

Tras la llegada de Brown a un programa de División I, Hernández decidió transferirse nuevamente junto a varias compañeras de equipo.

La expansión de la disciplina y su inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se han convertido en una motivación adicional para seguir compitiendo al máximo nivel universitario.

“Vamos a seguir con este sueño a ver a dónde va”, expresó.

El significado del número 13

La panameña juega con el número 13, un dorsal que para muchas personas está asociado con la mala suerte.

Natalia Hernández De León brilla con la camiseta número 13 del Lees-McRae Flag Football. Foto: Cortesia

En su caso, ocurre todo lo contrario: “Mi papá y mi hermano siempre me han dicho que para nosotros es de buena suerte. Vamos a cambiar la narrativa”, comentó.

El mensaje para los jóvenes atletas

Más allá de los resultados, dejó una reflexión para quienes dudan en dar un paso importante en su carrera deportiva o personal.

“Salgan de su zona de confort. No va a ser fácil, pero es una experiencia de la que van a aprender mucho y los va a llevar a lugares que no se pueden ni imaginar”.

Su trayectoria, marcada por lesiones, cambios de país, nuevos entrenadores y distintos programas universitarios, la han convertido en un ejemplo de perseverancia para el deporte panameño.

Con los colores de Panamá al hombro, Natalia Hernández De León se prepara para hacer historia en la élite del flag football universitario de EE. UU. Foto: Cortesia