Nataly Delgado recibe su cinturón mundial AMB y hace historia para Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La istmeña ganó en junio el título supermosca de la AMB tras vencer a la estadounidense Jasmine Artiga.

La boxeadora panameña Nataly Delgado recibió oficialmente su cinturón de campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una ceremonia celebrada la noche del lunes, encabezada por el presidente del organismo, Gilberto Jesús Mendoza.

El acto, cargado de emotividad, sirvió para reconocer la hazaña de la veragüense, quien hace un mes conquistó el título tras imponerse por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida. En aquel combate, Delgado dominó los 10 asaltos y convenció a los jueces, quienes coincidieron en sus tarjetas con puntuaciones de 97-93.

Delgado no solo recibió una faja mundialista, sino el símbolo de un proceso que la llevó a instalarse entre las mejores del boxeo femenino en la división de las 115 libras.

El camino hacia la corona comenzó en julio de 2025, cuando la panameña se adjudicó el título interino de la AMB tras vencer por decisión unánime a la mexicana Maribel Ramírez en el Centro de Entrenamientos “Tierra de Campeones” de Atheyna Bylon. Desde entonces, su evolución la posicionó como una contendiente sólida hasta alcanzar la consagración definitiva.

Con este logro, Delgado mejora su récord profesional a 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates, con 5 nocauts, mientras que Artiga sufrió su primera derrota como profesional, dejando su marca en 15-1-1, con 7 nocauts.