Nathalee Aranda suma la segunda medalla de Panamá en el atletismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La prima de Irving Saladino está firmando uno de los mejores años de su carrera en el salto de longitud.

La panameña Nathalee Aranda conquistó este miércoles la medalla de bronce en el salto de longitud femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al registrar una marca de 6.47 metros.

Con esta presea, Panamá celebra la decimoquinta presea para y el segundo podio del atletismo, un día después del oro conseguido por Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas.

Aranda, de 31 años, llegó al podio tras una competencia muy disputada en la que la puertorriqueña Alysbeth Félix se llevó la medalla de oro con un mejor salto de 6.54 metros, mientras que la dominicana Evelina Minaya obtuvo la plata con 6.49 metros. La diferencia entre la panameña y el segundo lugar fue de apenas dos centímetros, mientras que quedó a siete centímetros del título.

La atleta panameña abrió la final con un salto nulo, reaccionó en el segundo intento con 6.46 metros y volvió a cometer falta en el tercero. Su mejor ejecución llegó en la cuarta ronda con 6.47 metros, marca que la mantuvo en zona de medallas. En el quinto intento cayó a 4.80 metros y cerró la competencia con otro salto nulo.

La prueba se desarrolló con interrupciones debido a la lluvia que cayó sobre Santo Domingo, obligando a una pausa en la jornada del atletismo antes de completarse la final.

Aranda llegó a estos Juegos ubicada en el puesto 101 del ranking mundial y respaldada por una trayectoria internacional que incluye el salto de 6.60 que le valió la medalla de bronce en el Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y un cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, además de haber representado a Panamá en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El bronce también confirma el buen momento de la saltadora colonense, quien este año alcanzó 6.57 metros en el Campeonato Panamericano de Atletismo celebrado en Medellín, su mejor registro legal de la temporada, y venía de conquistar el título centroamericano en Managua con un salto de 6.27 metros.

Con esta actuación, Panamá marcha en el undécimo lugar del medallero de Santo Domingo 2026 con 3 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, mientras que el atletismo nacional suma dos preseas en los Juegos, luego del oro obtenido el martes por Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas.