Navidad en Barcelona, Año Nuevo en Panamá: Thomas Christiansen y su enfoque en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras asegurar la clasificación al Mundial de 2026, el técnico Thomas Christiansen concedió una entrevista al medio asturiano La Nueva España, donde habló sobre la magnitud del logro, el desgaste emocional y los planes inmediatos para preparar el torneo más importante del planeta.

Lo que más llamó la atención: el entrenador pasará la Navidad en Barcelona, pero recibirá el Año Nuevo en Panamá, porque apenas tendrá unos días de descanso antes de retomar la planificación mundialista.

“Ha sido un momento increíble”, expresó al ser consultado por cómo vive la clasificación. “Cuando aceptas un reto como es el de llevar a Panamá tienes varios objetivos y uno era meterla en el Mundial. Estoy súperfeliz y orgulloso de lo que hemos logrado y de que un país entero esté disfrutando”. Christiansen reconoció que el impacto emocional ha sido tan grande como el deportivo, y que el equipo aún asimila el peso del logro histórico.

Ante la pregunta de si preferiría que el Mundial comenzara inmediatamente, el técnico fue claro: necesita una pausa.

“Lo que necesito es un par de días de descanso para asimilarlo todo y disfrutar del momento. Ha sido muy bonito, pero muy intenso y con mucha responsabilidad y eso te consume”. Contó que pasará la Navidad en Barcelona, cerca de su familia, antes de viajar a Panamá para recibir el 2026 y activar de inmediato el plan de trabajo.

“El 5 de diciembre ya tenemos el sorteo y el siguiente reto es preparar lo mejor posible el Mundial”, agregó.

Sobre la posibilidad de enfrentarse a España, un cruce que genera gran expectación, Christiansen no lo descartó y lo admitió con sinceridad.

“Me haría ilusión como español enfrentarme a la selección, que es de las mejores, si no la mejor. Pero también hay respeto. Vi lo que le hicieron a Costa Rica hace cuatro años y asusta”.

Finalmente, el técnico habló sobre el debate por la ampliación del Mundial.

“Se da oportunidad a más países para clasificar al evento deportivo más importante del mundo. Tiene la ventaja de que ya no es algo para unos pocos, siempre los mismos, pero también están los que piensan que con el cambio se pierde calidad. A nosotros nos da más margen para clasificarnos”.