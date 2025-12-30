NBA: El Thunder ganan con 39 de Shai, los Spurs caen de la nube y Jokic se va lesionado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 39 puntos este lunes en el triunfo de los Oklahoma City Thunder sobre los Atlanta Hawks, los San Antonio Spurs sumaron ante los Cleveland Cavaliers una nueva derrota y Nikola Jokic abandonó el Miami Heat-Denver Nuggets con una lesión en la rodilla.

Los Thunder (28-5) están empeñados en demostrar que sus derrotas contra los Spurs fueron solo un tropiezo navideño. Este lunes vencieron 140-129 a unos Hawks (15-19) inmersos en rumores de traspasos de Trae Young y Zaccharie Risacher.

Gilgeous-Alexander brilló en el triunfo de los Thunder a la misma hora que su gran rival para el ‘MVP’, Jokic, caía lesionado en Miami. El canadiense firmó 39 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 2 robos.

Chet Holmgren aportó 24 puntos, Jalen Williams 20, Cason Wallace 17 y Alex Caruso 16.

El primo de Shai, Nickeil Alexander-Walker, lideró a los Hawks con 30 puntos, mientras que Onyeka Okongwu firmó un doble-doble para Atlanta con 26 puntos y 14 rebotes. El checo Vit Krejci contribuyó con otros 18.

Young no jugó por un golpe en el muslo derecho, mientras que Risacher fue titular y aportó 12 puntos.

Los Spurs, del cielo a la tierra

Victor Wembanyama y compañía han pasado en cuatro días de ser el equipo de moda en la NBA tras tumbar a los Thunder dos veces en 48 horas a sumar dos derrotas que generan muchas dudas sobre su regularidad.

Los Spurs (23-9) cayeron por 101-113 frente a los Cavaliers (18-16) tras haber perdido también en San Antonio contra los Utah Jazz en dos partido en los que estuvieron muy desacertados en el tiro.

Hoy, Jarrett Allen firmó un doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes y Darius Garland también terminó con un doble-doble con 15 puntos y 11 asistencias. Donovan Mitchell, la estrella de los ‘Cavs’, se tuvo que conformar con 10 puntos, con un 3 de 12 en tiros de campo.

Para los Spurs, terminó con 26 puntos y 14 rebotes, Stephon Castle aportó 15 puntos y De’Aaron Fox 14.

En vilo por la rodilla de Jokic

Los Nuggets perdieron 147-123 en Miami, pero esa era la última de las preocupaciones de la franquicia de Denver al finalizar el partido: su estrella, el tres veces ‘MVP’ de la NBA Nikola Jokic, tuvo que salir de la pista con mucho dolor en la rodilla.

La lesión se produjo segundos antes del descanso, cuando, en una acción defensiva, su compañero Spencer Jones pisó el pie izquierdo del serbio y provocó que se doblase la rodilla. Jokic se fue al suelo de inmediato, para desfilar poco después hacia los vestuarios por su propio pie, aunque cojeando.

Los Nuggets anunciaron minutos que Jokic no volvería. Este martes será evaluado para determinar su alcance. Antes de dejar la cancha, llevaba 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

El serbio promedia esta temporada 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias por partido, con 16 triples-dobles, y es hasta ahora el gran favorito para coronarse por cuarta vez como ‘MVP’.

Además de los duelos en Oklahoma City, San Antonio y Miami, este lunes los New York Knicks vencieron 125-130 a los New Orleans Pelicans y quedan a un solo triunfo de los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este.

En Chicago, los Minnesota Timberwolves humillaron a los Bulls 101-136, mientras que Milwaukee Bucks sumaron en Charlotte su segunda victoria consecutiva tras el regreso de Giannis Antetokounmpo al derrotar por 113-123 a los Hornets.

Los Phoenix Suns superaron 101-115 a los Washington Wizards y los Houston Rockets ganaron 126-119 a los Indiana Pacers con 30 puntos de Kevin Durant.

Los Toronto Raptors vencieron 107-106 a los Orlando Magic pese al triple-doble de Paolo Banchero (23 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias) y los Golden State Warriors derrotaron a los Nets en Brooklyn por 107-120.