NBA impone 10 días de cuarentena a jugador que fue visto en un club nocturno

El escolta Lou Williams, de Los Ángeles Clippers, cumplirá 10 días de cuarentena en la sede “burbuja” de Disney World (Orlando) tras extender indebidamente una salida por razones familiares en la que acabó visitando un club de striptease, informó el domingo la web de la NBA.

Con esta medida, el jugador de los Clippers, uno de los equipos favoritos al anillo, se perderá como mínimo los dos primeros juegos del reinicio de la temporada de la NBA: el jueves 30 de julio ante Los Ángeles Lakers en la jornada inaugural y el 1 de agosto contra los New Orleans Pelicans.

Como otros jugadores, Williams había recibido un permiso para abandonar temporalmente por razones familiares la concentración de Disney World, sede única del final de temporada de la NBA.

El escolta, de 33 años, viajó el jueves a Atlanta, Georgia para asistir a un funeral por la muerte de un amigo cercano de la familia y regresó a Disney World el sábado.

A su llegada, sin embargo, la NBA abrió una investigación después de que el rapero Jack Harlow publicara en redes sociales una fotografia en la que aparecía Williams en un club sosteniendo una bebida y portando una mascarilla con el logo de la liga.

El jugador admitió al equipo de seguridad de la NBA que, tras el funeral, visitó el conocido club de striptease Magic City de Atlanta alegando que fue solo para recoger la cena.

“Pregúntale a cualquiera de mis compañeros de equipo cuál es mi restaurante favorito en Atlanta”, escribió Williams en Twitter la noche del sábado.

El escolta, ganador del premio al Mejor Sexto Hombre en tres ocasiones, es una pieza clave de los Clippers aportando puntos desde el banquillo.

“No puedo compartir mucho sobre su viaje. No estuve con él”, dijo el sábado el entrenador de los Clippers, Doc Rivers. “Obviamente esas (fotos) salieron, y eso es algo que obviamente no disfrutamos ver o que no nos gusta”.





De acuerdo con los protocolos de seguridad de la NBA, si un jugador que abandona la "burbuja" de Disney World se somete a exámenes de coronavirus diarios durante su ausencia, como fue el caso de Lou Williams según la cadena ESPN, deberá pasar un periodo mínimo de cuatro días de aislamiento en su habitación a su regreso antes de reunirse con sus compañeros.

Este periodo, sin embargo, puede ampliarse hasta 10 días o incluso dos semanas dependiendo de las circunstancias de la ausencia y las recomendaciones de los especialistas médicos.

Otros dos jugadores importantes de los Clippers, el pívot Montrezl Harrell y el base Patrick Beverley, también abandonaron la concentración en los últimos días por emergencias familiares y ninguno de ellos participó en el partido de preparación del sábado ante Washington Wizards (105-100).

Los Clippers, que ocupan la segunda posición de la Conferencia Oeste, aspiran este año al campeonato gracias a los fichajes de las superestrellas Kawhi Leonard y Paul George.

En Orlando, cada uno de los 22 equipos que compiten jugarán primero ocho partidos pendientes de la temporada regular para determinar los clasificados y las posiciones de los playoffs, que arrancan en agosto.

Este domingo, en la quinta jornada de partidos de preparación, Philadelphia 76ers cayeron ante Oklahoma City Thunder por 102-97 sin su estrella Joel Embiid.

El pívot camerunés sufre molestias en el gemelo derecho y fue reservado por precaución.

“Solo nos estamos adelantando a las cosas y siendo inteligentes”, dijo el entrenador de los 76ers, Brett Brown.

La otra figura de Philadelphia, el australiano Ben Simmons, estuvo cerca de firmar un triple-doble con 14 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, mientras el pívot dominicano Al Horford sumó 13 puntos y 9 rebotes.

Por el Thunder, el joven base Shai Gilgeous-Alexander anotó 16 puntos y el veterano Chris Paul se quedó con solo 5 unidades con 2 de 8 en tiros de campo.





En el segundo partido de la jornada, los Boston Celtics derrotaron a los Phoenix Suns por 117-103 con 21 puntos del escolta Jaylen Brown y 16 del alero Jayson Tatum.

Por los Suns regresó el base español Ricky Rubio, quien esta semana se incorporó a los entrenamientos en Disney World revelando que padeció coronavirus sin precisar en que fecha.

Rubio estuvo 19 minutos en pista en los que logró 6 puntos y repartió 4 asistencias mientras que el máximo anotador de los Suns fue su estrella Devin Booker con 17 puntos.