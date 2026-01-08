NCAA Football: Ole Miss y Miami buscan el primer cupo en la final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miami Hurricanes y Ole Miss Rebels chocan en el Fiesta Bowl por las semifinales de los playoffs del football americano universitario estadounidense.

Este jueves inician las semifinales de los playoffs del football americano universitario de los Estados Unidos. La primera semifinal la disputarán los Hurricanes de la Universidad de Miami y los Rebels de la Universidad de Mississippi, también conocida como Ole Miss.

Ambos equipos abrirán el telón de esta semana de competencia con la disputa del histórico Fiesta Bowl, uno de los tazones más prestigiosos en la historia del football americano universitario estadounidense.

El Fiesta Bowl se ha disputado desde 1971 y forma parte de la esencia tradicional de la postemporada. Todos los encuentros se han celebrado en el estado de Arizona.

Hasta 2006, el Fiesta Bowl se jugaba en el Sun Devil Stadium de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe. Desde 2007, el juego se celebra en el Estadio Universidad de Phoenix, ubicado en la ciudad que lleva su nombre.

Los Miami Hurricanes llegan a esta semifinal luego de vencer sorpresivamente en cuartos de final a los campeones defensores del football americano, los Buckeyes de Ohio State. A lo largo de la temporada, Miami ha cosechado un récord de 12 victorias y solo dos derrotas.

Igualmente, los Hurricanes estuvieron muy cerca de quedarse fuera de los playoffs, principalmente porque sus dos derrotas fueron contra equipos que en papel eran muy inferiores, lo que lastimaba su percepción ante el comité seleccionador.

Tras semanas de intenso debate entre fanáticos y especialistas y de estar por detrás de los Fighting Irish de Notre Dame como último cupo en los rankings, Miami fue elegido gracias a haber ganado el único enfrentamiento directo entre ambos, y no ha desaprovechado esa oportunidad, triunfando también como visitante en la primera fase frente a la Universidad de Texas A&M.

En frente tendrán a los Rebels de Ole Miss, que cuentan con su primera participación en la postemporada del football americano universitario. Ole Miss llega producto de una gran temporada regular, con 11 victorias y una sola derrota, precisamente contra los Bulldogs de Georgia.

Ole Miss avanzó a las semifinales tras vencer en un partidazo de cuartos de final a los mismos Bulldogs, vengando así esa derrota temprano en la temporada. En la fase anterior, los Rebels habían superado a la Universidad de Tulane 41-10.

Tanto Miami como Ole Miss buscarán hacer historia clasificando a su primera final de los playoffs del football americano universitario bajo el formato actual. El partido está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora de Panamá).