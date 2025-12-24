Panamá, 24 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Negociación por el panameño Tomás Rodríguez termina en polémica

    Humberto Cornejo
    Tomás Rodríguez tuvo una buena actuación en la delantera panameña. Foto: Archivo

    La negociación entre Olimpia de Paraguay y Sporting San Miguelito por el delantero panameño Tomás Rodríguez quedó definitivamente trunca y terminó envuelta en un fuerte cruce de declaraciones públicas.

    Según medios paraguayos, entre ellos La Teja, el propio presidente del club franjeado, Rodrigo Nogués, confirmó la ruptura de las conversaciones y lanzó duras críticas contra la dirigencia del conjunto panameño, en medio de versiones que sitúan al atacante muy cerca del Deportivo Saprissa de Costa Rica.

    De acuerdo con la versión difundida por la prensa paraguaya, el presidente del Decano detalló que las exigencias económicas planteadas por Sporting San Miguelito resultaron desproporcionadas.

    “Hace seis días nos hicieron una propuesta como si fuese que traemos al goleador de la liga argentina”, afirmó Nogués a Chepebomba Show.

    “Una total falta de respeto cómo llevaron la negociación; sin contestar emails, sin contestar mensajes, sin dar respuestas claras. Una absoluta vergüenza”, expresó el directivo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

