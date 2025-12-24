Negociación por el panameño Tomás Rodríguez termina en polémica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La negociación entre Olimpia de Paraguay y Sporting San Miguelito por el delantero panameño Tomás Rodríguez quedó definitivamente trunca y terminó envuelta en un fuerte cruce de declaraciones públicas.

Según medios paraguayos, entre ellos La Teja, el propio presidente del club franjeado, Rodrigo Nogués, confirmó la ruptura de las conversaciones y lanzó duras críticas contra la dirigencia del conjunto panameño, en medio de versiones que sitúan al atacante muy cerca del Deportivo Saprissa de Costa Rica.

El pase de Tomás Rodríguez al Olimpia de Paraguay se cayó. ❌



El panameño estaría llegando hoy al país para conocer las instalaciones del Saprissa. pic.twitter.com/Pr4Unk6qXY — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 23, 2025

De acuerdo con la versión difundida por la prensa paraguaya, el presidente del Decano detalló que las exigencias económicas planteadas por Sporting San Miguelito resultaron desproporcionadas.

“Hace seis días nos hicieron una propuesta como si fuese que traemos al goleador de la liga argentina”, afirmó Nogués a Chepebomba Show.

“Una total falta de respeto cómo llevaron la negociación; sin contestar emails, sin contestar mensajes, sin dar respuestas claras. Una absoluta vergüenza”, expresó el directivo.