Nelson Colón asume la selección de baloncesto de Panamá con énfasis en defensa colectiva

El técnico puertorriqueño fue presentado este viernes en la sede del Comité Olímpico de Panamá como nuevo entrenador nacional.

El puertorriqueño Nelson Colón fue presentado oficialmente este viernes como nuevo director técnico de la selección nacional de baloncesto de Panamá, en un acto realizado en la sede del Comité Olímpico de Panamá. Colón asume el cargo tras la salida del argentino Gonzalo García, quien fue cesado el pasado mes de diciembre luego de los dos primeros resultados adversos del equipo en la actual fase clasificatoria.

Panamá arrancó la ventana con marca de 0-2 ante Uruguay, un escenario que aceleró la decisión de la federación de hacer un relevo en el banquillo y apostar por un perfil con experiencia reciente en torneos de alto nivel FIBA. El nuevo entrenador llega con la tarea inmediata de preparar los partidos como visitante ante Cuba, el 27 de febrero, y frente a Argentina, el 2 de marzo.

Durante su presentación, Colón reconoció el momento deportivo que atraviesa el seleccionado, pero dejó claro que el enfoque estará en construir una identidad competitiva desde la defensa y la cohesión colectiva.

“Fue una locura, creo que fue un partido de momentum. Panamá tuvo un gran momento, arrancó fuerte, tuvo la oportunidad de irse adelante. Luego Uruguay apretó”, señaló sobre los juegos más recientes. “Lo que pasó pasó, no lo podemos cambiar. Yo creo que lo que hay que es mirar a la próxima ventana, prepararnos bien y aceptar el reto. Un juego a la vez, un día a la vez”.

El entrenador explicó que su modelo de trabajo parte de una estructura defensiva sólida y de la disciplina táctica. “Yo soy un coach bien defensivo. Eso requiere preparación, requiere esfuerzo. A eso es a lo que vengo: cómo preparar este grupo, cómo enseñarles a jugar estos juegos”, afirmó. También subrayó la importancia del diferencial de puntos en competencias FIBA: “Hay que ganar por los más puntos que se pueda y perder por los menos puntos posible”.

Colón adelantó que uno de los primeros objetivos será establecer canales directos de comunicación con los jugadores y fortalecer el sentido de representación nacional. “Lo más importante es abrir el canal de la comunicación con los jugadores, sentar las bases, aceptar la situación en donde estamos. No la podemos cambiar, pero sí podemos mejorar”, dijo. “Cuando una selección nacional juega, juega un país contra otro país, no juega un equipo”.

Sobre la conformación del grupo, indicó que ya inició contactos individuales con jugadores como Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Jhivvan Jackason y que espera completar pronto el diálogo con todo el núcleo elegible.

“Todos están muy receptivos, motivados, positivos. Poco a poco con los que he podido hablar, espero ya poder tener comunicación con los doce y con algunos más que quiero conocer también”.

Desde la federación se explicó que la decisión del cambio de entrenador se produjo inmediatamente después de la ventana perdida. Abdiel Blanco, presidente del organismo detalló que se realizaron consultas técnicas y conversaciones con jugadores antes de definir el nuevo perfil.

“Se dieron conversaciones sensatas con el cuerpo técnico existente y decidimos terminar la relación contractual. Iniciamos una búsqueda de técnicos más cercanos a la escuela americana de Puerto Rico”, señaló. Añadió que la experiencia reciente de Colón en torneos mayores fue un factor determinante para su elección.

El nuevo seleccionador también confirmó que integrará entrenadores panameños a su cuerpo técnico y que evalúa sumar un asistente de su confianza. “Me voy a unir con varios entrenadores panameños, los quiero escuchar, los quiero conocer. Añadir a los panameños es parte del proceso”, explicó.

Con el calendario inmediato definido, el mensaje central del nuevo ciclo apunta a ejecución y enfoque corto. “No podemos pensar en llegar lejos si estos partidos que vienen ahora no los ponemos en el bolsillo. El enfoque es darle prioridad a Cuba y luego a Argentina”, remarcó. “Si no creyera que lo podemos hacer, no estaría aquí sentado”.