Nestory Irankunda: la increíble historia detrás de su llegada al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De jugar con sus hermanos en el patio de su casa a convertirse en protagonista de Australia en la Copa del Mundo 2026

Nestory Irankunda nació el 9 de febrero de 2006 en Kigoma, Tanzania, dentro de un campo de refugiados. Creció en una familia numerosa: es hijo de Gideon y Dafroza, y el tercero de ocho hermanos.

Su padre trabajó durante años para sacar adelante a la familia mientras el joven futbolista comenzaba a desarrollar su talento.

Sin embargo, la violencia étnica y los conflictos que afectaban a la región obligaron a la familia a abandonar su lugar de origen en busca de un futuro más seguro.

Tras obtener refugio en Australia, la familia se instaló inicialmente en Perth antes de trasladarse a Adelaida.

Con el paso de los años, continuó su formación en clubes locales del sur de Australia, ingresó en academias juveniles y llamó la atención del Adelaide Croatia Raiders. Más tarde dio el salto al Adelaide United, club con el que debutó como profesional con apenas 15 años.

En 2024 fue transferido al Bayern Múnich, en una operación considerada histórica para un futbolista surgido de la A-League.

Aunque no logró consolidarse en el primer equipo del conjunto bávaro, pasó por el Grasshopper de Suiza y posteriormente recaló en el Watford de Inglaterra, donde encontró continuidad y afianzó su carrera.

El 14 de junio de 2026, Australia derrotó 2-0 a Turquía en su debut en la Copa Mundial.

Irankunda abrió el marcador y se convirtió en el goleador más joven en la historia de Australia en una Copa del Mundo. Además, la victoria representó el primer triunfo australiano en un partido inaugural del torneo desde Alemania 2006.

Special scenes between Nestory Irankunda and #Socceroos fans after last night’s famous #FIFAWorldCup win 💚💛 pic.twitter.com/W8O1r4OpIo — CommBank Socceroos (@Socceroos) June 15, 2026

Con su gol ante Turquía, Nestory Irankunda no solo ayudó a Australia a comenzar con una victoria su participación mundialista, sino que también añadió un nuevo capítulo a una historia de vida marcada por la resiliencia.