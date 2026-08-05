Newton Williams, Alianza y Umecit ponen el acento panameño en la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Umecit recibirá en Penonomé al Olimpia mientras que Alianza debutará ante el Saprissa del delantero bocatoreño, quien suma tres goles en las primeras dos jornadas del fútbol costarricense.

La segunda semana de la Copa Centroamericana de Concacaf tendrá este miércoles 5 de agosto una jornada marcada por la presencia panameña.

Umecit FC y Alianza FC afrontarán compromisos exigentes en el Grupo C, mientras que Newton Williams podría encontrarse con varios compatriotas cuando el Saprissa reciba al conjunto aliancista.

El equipo umecista enfrentará al Olimpia de Honduras a las 7:00 p.m. en Penonomé. Y al terminar será el turno de Saprissa–Alianza de Panamá.

Cada club solo disputa cuatro encuentros en esta fase y únicamente los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final, por lo que ceder puntos en las primeras semanas puede complicar rápidamente el panorama.

Umecit va por su primer triunfo

El equipo dirigido por Julio Infante regresará al estadio Universidad Latina tras caer 2-1 ante Saprissa en su estreno internacional.

El equipo universitario llegó a estar en desventaja por 2-0, pero aprovechó la expulsión del cubano Luis Paradela y descontó al minuto 76 por medio de Alberto Saldaña, autor del primer gol del club en la historia de la competencia.

Saldaña convirtió después de un centro de Erick Rodríguez. Ambos habían ingresado como suplentes, una reacción desde el banquillo que terminó siendo uno de los aspectos positivos del debut.

En el Torneo Apertura 2026 de la LPF, Umecit tampoco conoce la victoria.

Comenzó con un empate sin goles ante Alianza y posteriormente igualó 1-1 con Tauro.

Óber Almanza adelantó a los universitarios en este último encuentro, pero Johused Peñalba empató para los taurinos en la segunda parte.

UMECIT regresará al estadio Universidad Latina tras caer 2-1 ante Saprissa en su estreno internacional. EFE

El desafío aumenta ante un Olimpia que comenzó la Copa Centroamericana con una victoria 2-0 sobre Deportivo Mixco.

Jorge Benguché y Edwin Rodríguez marcaron los goles.

Benguché elevó a 13 su registro como máximo goleador histórico de la Copa Centroamericana y se mantiene como el único futbolista que ha marcado en las cuatro ediciones del torneo.

El conjunto hondureño también derrotó 2-0 a Lobos de la UPNFM en su estreno liguero, con un doblete del juvenil Jeremy Rodríguez, de 16 años.

El Olimpia encadena tres victorias oficiales sin recibir goles: 1-0 ante Motagua en la Supercopa de Honduras, 2-0 frente a Mixco y 2-0 contra UPNFM.

En el estreno liguero, Eduardo Espinel presentó un once con varias novedades. Ahora, el plantel afrontará el viaje a Penonomé.

Jugadores de Olimpia celebran un gol este martes, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Deportivo Mixco. EFE

Alianza debuta ante el Saprissa de Newton Williams

Alianza FC quedó libre en la primera semana de la Copa y debutará en el torneo visitando uno de los escenarios más exigentes de la región: el estadio Ricardo Saprissa.

El equipo dirigido por Jair Palacios llega invicto después de sus dos primeras presentaciones en el Apertura panameño.

Empató 0-0 ante Umecit y venció 1-0 al Árabe Unido, resultados que lo tienen con cuatro puntos y sin goles recibidos.

Bayron Walters marcó el único tanto frente al cuadro colonense.

Pese al triunfo, Palacios admitió que no quedó satisfecho porque al equipo todavía “le falta más fútbol”.

Alianza necesitará mantener esa solidez defensiva frente a un Saprissa que ha ganado sus tres compromisos oficiales de este semestre: 5-1 sobre Pérez Zeledón y 2-1 ante San Carlos en el campeonato costarricense, además del 2-1 conseguido frente a UMECIT en la Copa Centroamericana.

El principal foco dentro del plantel morado es el panameño Newton Williams.

Newton Williams firmó un doblete ante San Carlos y anotó sus tres goles tras ingresar desde el banquillo, en cerca de 60 minutos acumulados durante las dos primeras jornadas. Foto: Saprissa.

El delantero regresó a la competición después de permanecer casi un año fuera por una rotura completa del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos de la rodilla derecha.

Williams marcó en su regreso frente a Pérez Zeledón y posteriormente firmó un doblete contra San Carlos.

Sus tres goles llegaron ingresando desde el banquillo y en unos 60 minutos acumulados durante las primeras dos jornadas, lo que equivale a un promedio aproximado de una anotación cada 20 minutos.

Su titularidad no está garantizada, pero su efectividad lo convierte en una de las principales alternativas ofensivas de Hernán Medford.

Si recibe minutos, Williams tendrá la posibilidad de enfrentarse a un club de su país apenas una semana después de participar en la victoria de Saprissa sobre UMECIT.

Williams figura como el único futbolista panameño inscrito por el club.

Fidel Escobar no aparece en esa nómina, mientras que Tomás Rodríguez ya fue transferido definitivamente al Barcelona Sporting Club de Ecuador.

El líder del Grupo B recibe a Herediano

La cartelera se completará a las 8:00 p.m. con el partido entre Alianza de El Salvador y Herediano en el estadio Cuscatlán.

El cuadro salvadoreño ganó sus dos compromisos oficiales de la temporada.

Primero derrotó 3-1 al recién ascendido INCA Aruba en su liga y después superó 2-1 a Antigua GFC en la Copa Centroamericana.

Harold Osorio abrió el marcador frente al conjunto guatemalteco.

Después del empate de Óscar Castellanos, William Parra convirtió de penal al minuto 85 para asegurar los primeros tres puntos de Alianza en el Grupo B.

Herediano, por su parte, inició el torneo regional con un empate 0-0 frente al Marathón.

El guardameta Dany Carvajal fue determinante para mantener su portería invicta, mientras que el equipo florense generó 11 remates, pero solo tres fueron dirigidos al arco.

El conjunto costarricense también viene de igualar 1-1 ante Inter San Carlos en el campeonato local.

Yurguin Román marcó para Herediano en un partido que estuvo detenido durante casi una hora debido a la neblina.

La jornada, por tanto, ofrecerá tres retos diferentes para el fútbol panameño.

UMECIT buscará su primera victoria internacional, Alianza intentará competir en su debut ante uno de los grandes de la región y Newton Williams procurará prolongar su notable regreso, esta vez frente a un rival de su propio país.