Newton Williams asiste y Saprissa derrota al Alianza de Adolfo Machado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alianza estuvo cerca de rescatar un punto en Costa Rica tras igualar el marcador en el segundo tiempo.

El Deportivo Saprissa de Newton Williams mantuvo su paso perfecto en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 al derrotar 2-1 al Alianza FC, en un partido disputado la noche del miércoles en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San Juan de Tibás, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

El encuentro tuvo un ingrediente especial con el regreso del defensor panameño Adolfo Machado a la que fue su casa entre 2014 y 2016, periodo en el que conquistó cuatro títulos con el conjunto morado. Sin embargo, el experimentado zaguero no pudo evitar la primera derrota del club verdolaga en el certamen regional.

Los costarricenses tomaron ventaja al minuto 19 gracias a una brillante ejecución de tiro libre del argentino Mariano Torres, cuyo potente disparo de larga distancia sorprendió al guardameta aliancista para establecer el 1-0.

Saprissa dominó buena parte del compromiso, aunque Alianza mostró capacidad de reacción en la segunda mitad. El empate llegó al minuto 70, apenas un minuto después del ingreso de Joel Garcés, quien aprovechó un balón largo de Reynel Perdomo a espaldas de la defensa para definir con tranquilidad e igualar el marcador.

Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Newton Williams participó en una rápida combinación ofensiva con Orlando Sinclair, quien culminó la jugada con un remate que venció al portero rival y decretó el definitivo 2-1 al minuto 88.

Newton, que está en pleno estado de forma, volvió a ser determinante para un Saprissa que suma dos victorias en igual número de presentaciones y se consolida como uno de los principales candidatos para avanzar a la siguiente fase del torneo.

La jornada del Grupo C comenzó horas antes en Penonomé, donde el Umecit FC sufrió su segunda derrota consecutiva al caer 2-1 frente al Olimpia de Honduras. Los dirigidos por Julio Infante sorprendieron con un gol tempranero de Hiberto Peralta a los cinco minutos, pero los hondureños remontaron con anotaciones de Raúl García e Imanol Enríquez para quedarse con los tres puntos.

Con esos resultados, Olimpia y Saprissa lideran el grupo con seis unidades, mientras que Alianza, Umecit y Deportivo Mixco no suman puntos hasta el momento.

La tercera fecha enfrentará a dos clubes panameños cuando Alianza reciba a Umecit en el estadio Rommel Fernández, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos de mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. Por su parte, Saprissa visitará al Deportivo Mixco, mientras que Olimpia tendrá jornada de descanso.