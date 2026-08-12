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    Newton Williams vuelve a marcar y lidera el triunfo del Saprissa

    El delantero panameño anotó el primer gol en el triunfo 3-0 del Saprissa sobre Deportivo Mixco y ya suma cuatro tantos y dos asistencias desde su regreso.

    Humberto Cornejo
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    Newton Williams vuelve a marcar y lidera el triunfo del Saprissa
    Newton Williams celebra el gol con sus compañeros. EFE/ Marco Monge

    El delantero panameño Newton Williams volvió a ser determinante con el Deportivo Saprissa al abrir el marcador en la victoria 3-0 sobre el Deportivo Mixco, en un partido correspondiente al Grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, disputado en el estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás, Costa Rica.

    Williams encaminó el triunfo morado desde los primeros minutos. Al 4’, el atacante istmeño apareció en el segundo poste para conectar de cabeza un preciso centro desde la banda derecha de Gerson Torres y firmar el 1-0.

    El tanto no solo marcó el rumbo del compromiso, sino que también confirmó el buen momento del panameño, quien llegó a cuatro goles desde su regreso, además de sumar dos asistencias en este periodo.

    “Voy paso a paso, a retomar ritmo, esa confianza. De la mano del cuerpo técnico y los jugadores, creo que voy por buen camino”, dijo Williams al terminar el encuentro.

    “Es un sueño que cada jugador tiene, pero lo primero es enfocarme en el club. Si hago las cosas bien, tendré ese espacio y el visto bueno del técnico”, añadió.

    Saprissa amplió la ventaja rápidamente. Al minuto 7, el propio Gerson Torres definió dentro del área con un remate de zurda para el 2-0, mientras que al 32’, el defensor Kendall Waston selló la goleada con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Mariano Torres. Con este tanto, alcanzó además los 100 goles con el club.

    Newton Williams vuelve a marcar y lidera el triunfo del Saprissa
    Newton Williams (i) disputa un balón con Allen Yanes de Mixco, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Deportivo Saprissa. EFE

    Más allá del resultado, Williams continúa en proceso de recuperar su mejor forma tras una lesión prolongada, algo que el propio jugador reconoció tras el encuentro.

    “No, todavía no me siento al 100, voy paso a paso y retomando ritmo que es lo más importante y aprovechar un minuto que me da el profe”, expresó Williams, quien hizo énfasis en la necesidad de ir con cautela en su regreso a las canchas.

    “No, todavía, voy como un bebé recién nacido, porque sobre todo una lesión larga hay que retomar confianza y cogiendo y llevando la cosa paso a paso”, agregó.

    Con este resultado, Saprissa suma tres puntos importantes en la fase de grupos y ahora se prepara para visitar al CD Olimpia el próximo 27 de agosto.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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