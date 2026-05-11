Panamá, 11 de mayo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    Neymar encabeza prelista de Brasil para el Mundial 2026

    El brasileño apunta a disputar su cuarta Copa del Mundo tras aparecer en la prelista preliminar elaborada por Carlo Ancelotti.

    Carlos Vidal Endara
    El brasileño no juega con la selección desde el 17 de octubre del 2023. Foto: EFE

    A un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios equipos participantes avanzan en la fase final de su preparación antes del torneo. Empiezan a surgir las primeras “prelistas” de convocados, listados que deberán ser reducidos a 26 jugadores en las próximas semanas.

    El entrenador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, habría hecho pública su elección inicial de jugadores de cara a la competencia mundialista, donde destaca inmediatamente el nombre del delantero veterano del Santos, Neymar.

    Sería la primera ocasión en la que “Carletto” incluiría al exjugador del Barcelona, París Saint-Germain y Al-Hilal dentro de una convocatoria. Cabe resaltar que Ancelotti, en reiteradas ocasiones, ha dejado claro que “solo llamaría a jugadores que estuvieran en mejor nivel físico y futbolístico”.

    Neymar, quien regresó al fútbol brasileño luego de culminar su etapa en la liga saudí el año pasado, ha recuperado recientemente su ritmo de juego: fue titular en 7 de los últimos 9 partidos de su club, disputando los 90 minutos en todos salvo uno y sumando 3 goles durante ese periodo.

    De quedar en la convocatoria final, sería la cuarta Copa del Mundo para Neymar, quien debutó en este torneo en la edición de 2014 con dos goles ante Croacia en el partido inaugural. El último encuentro que disputó el brasileño con la “canarinha” fue el 17 de octubre de 2023: una derrota como visitante ante Uruguay por 2-0 en un partido de eliminatorias.

    Danilo, el veterano zaguero que milita actualmente en Botafogo junto al panameño Kadir Barría, es otro de los jugadores incluidos en la lista preliminar. Jugadores como Rodrygo Goes y Éder Militão, ambos del Real Madrid, están fuera de consideración debido a las lesiones graves que sufrieron durante esta temporada.

    También existe la duda sobre si Estêvão, el joven delantero del Chelsea, podrá recuperarse a tiempo de su desgarro en el tendón de la corva. El atacante de 19 años fue incluido en la prelista, pero su estatus de cara al torneo de junio aún es incierto.

    El listado completo de jugadores convocados por Ancelotti:

    Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) y Hugo Souza (Corinthians).

    Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Añ-Ahli), Danilo (Flamengo), Beraldo (PSG), Léo Pereira (Flamengo) y Fabrício Bruno (Cruzeiro).

    Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Vitinho (Botafogo), Caio Henrique (Mónaco) y Carlos Augusto (Inter).

    Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Andrey Santos (Chelsea), Gabriel Sara (Galatasaray) y Lucas Paquetá (Flamengo).

    Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsae), Richarlison (Tottenham), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Endrick (Lyon), Antony (Betis) y Neymar (Santos).

    El listado final de 26 jugadores convocados para representar a Brasil en la Copa del Mundo será anunciado el próximo 18 de mayo.

