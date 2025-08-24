Panamá, 24 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FÚTBOL

    Neymar sufre un edema muscular y es duda en la convocatoria de Ancelotti

    EFE
    Neymar es actual jugador de Santos Futebol Clube, conocido popularmente como Santos. Archivo

    El Santos confirmó este domingo que Neymar sufre un edema muscular en el muslo derecho, en vísperas de que el italiano Carlo Ancelotti convoque a la selección brasileña para los dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista sudamericana, frente a Chile y Bolivia.

    Según fuentes del club, Neymar sintió unas molestias en los entrenamientos, deberá estar en tratamiento al menos durante una semana y pudiera volver a estar en acción otra vez el próximo día 31, cuando el Santos enfrentará al Fluminense por la liga brasileña.

    El exjugador del FC Barcelona y el PSG no estaba convocado para el partido de este domingo frente al Bahía, también por el Campeonato Brasileño, pues debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

    La gran duda que plantea su nueva lesión es si el jugador, de 33 años, y que ha sufrido serios problemas físicos desde 2023, estará en la lista que Ancelotti divulgará este lunes para los partidos de Brasil frente a Chile y Bolivia.

    EFE

    Agencia de noticias

