NFL: Derrick Henry firma un partido de cuatro touchdowns y 216 yardas en Lambeau Field

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Derrick Henry brilló este sábado con cuatro acarreos de anotación en el triunfo de los Baltimore Ravens por 24-41 sobre los Green Bay Packers.

Los Ravens mantuvieron las opciones de clasificar a los playoffs en la semana 17, penúltima de la temporada de la NFL.

Los Ravens tienen ocho triunfos y ocho derrotas en segundo lugar del Norte de la Conferencia Americana. Esperan un tropiezo este domingo de los Pittsburgh Steelers, líderes, para arrebatarles el mando de la división en la última semana.

Green Bay quedó con nueve juegos ganados, seis perdidos y un empate en el segundo escalón del Norte de la Conferencia Nacional, resultado que permitió que los Chicago Bears sean el campeón en la división.

Ambos equipos tuvieron en los controles a sus ‘quarterbacks’ de respaldo. Tyler Huntley, por Ravens, y Malik Willis, Packeres, ante las lesiones de los titulares Lamar Jackson y Jordan Love, respectivamente.

Además de sus cuatro ‘touchdowns’, Derrick Henry sumó 216 yardas y se convirtió en el corredor en la historia de la NFL con más juegos por encima de las 200 yardas, con siete.

Los Ravens aprovecharon el poder de su ataque terrestre, encabezado por Henry, quien en los primeros 30 minutos acumuló 106 yardas y tres anotaciones por acarreo que sumados a dos goles de campo que conectó Tyler Loop sirvieron para tomar ventaja de 14-27.

Los Packers se fueron en ventaja en el primer cuarto gracias a un envío a las diagonales de Malik Williams hacia Christian Watson y en el segundo periodo consiguieron su segundo ‘touchdown’ del juego con una corrida de Williams.

En el tercer cuarto la defensiva de Green Bay al fin frenó al ataque visitante. Su ofensiva también sumó con un gol de campo y la segunda anotación vía terrestre de Williams que los acercó 24-27.

Los Ravens despertaron en el último periodo, arrastraron a la defensiva local 85 yardas hasta la recepción de ‘touchdown’ de Zay Flowers que los alejó 24-34 y cerraron 24-41 con la cuarta anotación del juego de Henry en un acarreo.

Más temprano los Houston Texans superaron 16-20 a Los Angeles Chargers, triunfo con el que amarraron su clasificación a los ‘playoffs’.

Este resultado también dio el título de la división Oeste a los Denver Broncos, que tienen marca de 13-3, ya que los Chargers, 11-5, ya no podrán superarlos. Tanto Denver como Los Angeles también ya tienen asegurado su lugar en los ‘playoffs’.