Nico Williams renueva con el Athletic hasta 2035

El delantero del Athletic Club Nico Williams ha renovado su contrato con la entidad rojiblanca hasta 2035, ocho temporadas más de las que figuraban en el anterior, confirmó este viernes el club español, que también ha aumentado la cláusula de rescisión del internacional “más de un 50 % la que tenía”.

Tras lo anunciado, dicha cláusula de rescisión podría rondar los 90 millones de euros (106.02 millones de dólares).

“Cuando hay que tomar decisiones, para mí, lo que pesa más, es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa. Aupa Athletic!”, declaró Williams vestido con la camiseta rojiblanca y señalando el logotipo de la Liga de Campeones de la manga en el vídeo en el que el club anunció su renovación.

👔 Ernesto Valverde 🎩



"There is no room to stop dreaming here. There is a special connection within the team, between the players and all the people who make up the Club. Everyone is pushing in the same direction." pic.twitter.com/68PqDEcoNE