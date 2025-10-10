Panamá, 10 de octubre del 2025

    Eliminatoria mundialitsa

    Nicolás Muñoz y Gustavo Flores analizan el duelo que puede cambiar la eliminatoria

    Humberto Cornejo
    Jugadores de la selección de Panamá durante un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz. Foto: Cortesía-Fepafut

    A pocas horas del enfrentamiento entre El Salvador y Panamá, válido por la tercera jornada de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el exdelantero panameño Nicolás Muñoz y el periodista argentino Gustavo Flores compartieron su análisis sobre un choque que promete emociones y que marcará el rumbo de ambos equipos en la clasificación.

    Para Nicolás Muñoz, histórico goleador en el fútbol salvadoreño, el partido será cerrado en los primeros minutos, pero con un claro dominador.

    “Seguramente será un partido muy complicado, creo que en el primer tiempo será muy cerrado, pero paulatinamente se va a ir abriendo con las oportunidades o los goles que puedan haber”, comentó Muñoz, quien considera que La Roja tomará el protagonismo.

    “Veo a Panamá tomando la iniciativa del partido por la obligación que tiene de ganar”, agregó.

    Sin embargo, reconoce la fuerza que tendrá El Salvador al jugar en casa y al ser empujado por su gente, más de 27 mil personas en el Cuscatlán.

    “Panamá tiene todo para ganar y para romper ese maleficio que tenemos aquí en El Salvador. Debe ser ordenado tácticamente y muy contundente”, mencionó Muñoz, quien destacó la baja del defensor salvadoreño Henry Romero.

    “Era un central aguerrido, con mucho carácter, y su ausencia se va a sentir”, indicó.

    Por su parte, Gustavo Flores analizó el contexto clasificatorio y los retos que enfrentan ambos equipos.

    “Me parece que el partido es más decisivo para Panamá que para El Salvador. Si Panamá no gana, le será muy cuesta arriba seguir en la pelea”, señaló Flores.

    Hernán Darío Gómez durante un entrenamiento de El Salvador. Foto: Michael Huezo/El Gráfico

    El periodista mencionó los problemas estructurales del equipo salvadoreño.

    “Las bajas son muchas y fuertes, sobre todo en defensa. Me llamó la atención que el Bolillo Gómez no haya traído más jugadores para esa zona”, señaló Flores, quien valoró el trabajo de El Bolillo Gómez.

    “El Bolillo vino casi de bombero, pero con decisiones acertadas. Es un entrenador que conoce como pocos las eliminatorias y a los equipos centroamericanos”, añadió.

    La selección de El Salvador llega a este partido con tres puntos. Foto: Michael Huezo/El Gráfico

    Tanto Muñoz como Flores coinciden en que el partido en el Cuscatlán será de alta tensión y podría definir buena parte del futuro de ambas selecciones en la ruta hacia el Mundial.

