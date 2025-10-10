Nicolás Muñoz y Gustavo Flores analizan el duelo que puede cambiar la eliminatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocas horas del enfrentamiento entre El Salvador y Panamá, válido por la tercera jornada de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el exdelantero panameño Nicolás Muñoz y el periodista argentino Gustavo Flores compartieron su análisis sobre un choque que promete emociones y que marcará el rumbo de ambos equipos en la clasificación.

Para Nicolás Muñoz, histórico goleador en el fútbol salvadoreño, el partido será cerrado en los primeros minutos, pero con un claro dominador.

“Seguramente será un partido muy complicado, creo que en el primer tiempo será muy cerrado, pero paulatinamente se va a ir abriendo con las oportunidades o los goles que puedan haber”, comentó Muñoz, quien considera que La Roja tomará el protagonismo.

“Veo a Panamá tomando la iniciativa del partido por la obligación que tiene de ganar”, agregó.

¡GRUPO COMPLETO ✊🏽!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya tiene su grupo completo para su partido de este viernes por la Fase Final de las Eliminatorias Mundialistas 🆚 El Salvador 🇸🇻.



Los detalles ▶️ https://t.co/Lo256GKLIT#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/uWX3e21OHr — FEPAFUT (@fepafut) October 9, 2025

Sin embargo, reconoce la fuerza que tendrá El Salvador al jugar en casa y al ser empujado por su gente, más de 27 mil personas en el Cuscatlán.

“Panamá tiene todo para ganar y para romper ese maleficio que tenemos aquí en El Salvador. Debe ser ordenado tácticamente y muy contundente”, mencionó Muñoz, quien destacó la baja del defensor salvadoreño Henry Romero.

“Era un central aguerrido, con mucho carácter, y su ausencia se va a sentir”, indicó.

¡DÍA 3️⃣!



🎙️ Omar Browne: “Me siento feliz de volver a la Selección #PanamáMayor 🇵🇦”



Los detalles del tercer día de entrenamiento: https://t.co/l5XyK9Y1D7#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/zWDFUyj2Th — FEPAFUT (@fepafut) October 8, 2025

Por su parte, Gustavo Flores analizó el contexto clasificatorio y los retos que enfrentan ambos equipos.

“Me parece que el partido es más decisivo para Panamá que para El Salvador. Si Panamá no gana, le será muy cuesta arriba seguir en la pelea”, señaló Flores.

El periodista mencionó los problemas estructurales del equipo salvadoreño.

“Las bajas son muchas y fuertes, sobre todo en defensa. Me llamó la atención que el Bolillo Gómez no haya traído más jugadores para esa zona”, señaló Flores, quien valoró el trabajo de El Bolillo Gómez.

“El Bolillo vino casi de bombero, pero con decisiones acertadas. Es un entrenador que conoce como pocos las eliminatorias y a los equipos centroamericanos”, añadió.

Tanto Muñoz como Flores coinciden en que el partido en el Cuscatlán será de alta tensión y podría definir buena parte del futuro de ambas selecciones en la ruta hacia el Mundial.