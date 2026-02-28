Panamá, 28 de febrero del 2026

    Béisbol

    ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria

    Carlos Vidal Endara
    Peloteros de Panamá Oeste reunidos durante el Juego 3 de la serie final. Foto: Fedebeis

    Dimas Ponce destacó la resiliencia mostrada por Panamá Oeste, que resistió la presión de Chiriquí para venir de atrás y ganar el Juego 3 de la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, con marcador de 5-3.

    El mánager de la novena vaquera reconoció la batalla del rival en el partido disputado en el Estadio Kenny Serracín.

    “Darle crédito al equipo chiricano por el gran trabajo que hizo en ese séptimo episodio”, admitió Ponce. “No se rindieron, pero mis guerreros compitieron”.

    El dirigente continuó elogiando a su equipo, asegurando que han mantenido ese nivel durante toda la temporada. También resaltó que distintos jugadores han sido protagonistas en las victorias, esta vez destacando a Osvaldo Cuevas.

    “Siempre hay un héroe diferente. Hoy le tocó a Cuevas dar la batalla en el momento oportuno”, comentó Ponce sobre el joven pelotero.

    El tercera base de los Vaqueros fue la gran figura del encuentro, impulsando tres carreras, incluidas las dos de la victoria, con un imparable que estuvo cerca de convertirse en cuadrangular en la parte alta del undécimo episodio.

    “No es secreto para nadie que venía de una mala noche, pero el coach me dijo que fuera a buscar mi pitcheo, que era recta. El pitcher me la dio y, gracias a Dios, pude hacer un buen contacto”, expresó Cuevas tras el triunfo.

    Panamá Oeste puede coronarse campeón esta noche con otra victoria en el Kenny Serracín. El partido inicia a las 7:00 p.m. Abrirá para Oeste Franklin Cárdenas, y para Chiriquí será el lanzador Manuel Bustavino.

    De ser necesario, la serie se trasladará al Estadio Rod Carew, en la ciudad capital, luego de un descanso este domingo.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

