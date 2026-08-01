‘No hay margen de error’: Panamá se juega ante Honduras el pase a cuartos del Premundial Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección panameña necesita ganar este sábado en Puebla. Un empate o una derrota la dejarán fuera del torneo.

La selección masculina Sub-20 de Panamá se enfrentará a Honduras este sábado 1 de agosto, a las 8:00 p.m. (hora de Panamá), en el estadio Universitario BUAP, en Puebla, México, por la tercera y última jornada del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

El panorama es claro: el ganador avanzará a los cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. Un empate tampoco les alcanzará para seguir en competencia.

Panamá y Honduras llegan con un punto tras dos partidos.

Canadá y Jamaica encabezan el grupo con cuatro unidades, seguidos por Honduras, que ocupa el tercer lugar con un saldo de -1. Panamá es cuarto, con -3.

La victoria llevará al ganador a cuatro puntos y le garantizará, como mínimo, uno de los dos cupos reservados para los mejores terceros.

Moisés Richards Richards destacó que el objetivo mundialista continúa vigente.

“Todavía sigue vivo ese sueño de ir al Mundial y nosotros estamos más que claros de eso. Sabemos lo que nos jugamos”, manifestó.

Guatemala terminó tercero del Grupo B con tres unidades y el tercer clasificado del Grupo A también cerrará con un mínimo de tres.

Si Panamá y Honduras empatan, ambos llegarán a dos puntos y quedarán eliminados.

Canadá y Jamaica se enfrentarán a las 3:00 p.m. en el mismo estadio.

Si empatan, el vencedor entre Panamá y Honduras terminará tercero del grupo.

Si hay un ganador, el perdedor se quedará con cuatro puntos, y la segunda y la tercera posición se definirán por la diferencia de goles, los tantos anotados y los demás criterios de desempate.

Panamá busca pasar de fase

El equipo dirigido por Mike Stump cayó 3-0 ante Canadá en su debut.

En el segundo partido, mejoró en ataque, pero dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 frente a Jamaica.

Moisés Richards abrió el marcador en el minuto 13 con un remate de zurda desde el borde del área.

Gerson Gordón amplió la ventaja nueve minutos después, tras una jugada colectiva que culminó con una asistencia de Carlos Rodríguez.

Jamaica reaccionó en el segundo tiempo: Jahmarie Nolan descontó en el minuto 62 y Jaquan Brown selló de cabeza el 2-2 en el 90+6, después de una acción a balón parado.

Panamá quedó con dos goles a favor y cinco en contra.

La obligación de Honduras

La selección hondureña, dirigida por Orlando López, tampoco ha ganado en el campeonato.

En su debut perdió 2-1 ante Jamaica, pese a que Víctor Salazar había igualado el marcador en el minuto 75. Brandon Bent marcó el gol del triunfo jamaicano en el 90+5.

En la segunda jornada, Honduras empató 1-1 con Canadá.

Los canadienses se adelantaron por medio de Lucas Lima en el minuto 57, pero Richard Martínez igualó siete minutos después y rescató el primer punto de su selección.

Honduras suma dos goles a favor y tres en contra, registro que la ubica por encima de Panamá.

Sin embargo, esa ventaja pierde relevancia en un encuentro en el que ambos necesitan ganar.

Los cuartos entregan los boletos mundialistas

Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.

Los cuatro equipos que ganen esa ronda se clasificarán para las semifinales y obtendrán los boletos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Además, el campeón del torneo obtendrá el cupo de Concacaf para el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si Estados Unidos, clasificado como anfitrión, conquista el título, la plaza corresponderá al subcampeón.

Antecedentes

En la fase final del Campeonato Sub-20 de Concacaf, Panamá y Honduras se han enfrentado tres veces desde 2011.

Panamá ganó 2-0 en los cuartos de final de 2011; Honduras se impuso 2-0 en la segunda fase de 2017 y 2-1 en los cuartos de final de 2022.

El balance de esos partidos favorece a los hondureños, con dos victorias contra una y un marcador acumulado de 4-3.

En 2025 hubo una victoria panameña por 3-0 el 9 de diciembre, en la fase de grupos del Torneo Sub-19 UNCAF.

Así, el 2-1 de Honduras en 2022 continúa siendo el duelo más reciente entre ambas selecciones dentro de la fase final del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Aquella derrota eliminó a Panamá de la carrera por un cupo al Mundial Sub-20 de 2023.

Este sábado, el escenario volverá a ser decisivo.

Panamá necesita conseguir su primera victoria del torneo para continuar su camino hacia el Mundial de 2027.

Cualquier otro resultado pondrá fin a su participación en Puebla.