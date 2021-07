‘No me disculparé jamás por ser quien soy’, dice el delantero inglés Rashford tras ataques racistas

Marcus Rashford, delantero del equipo de fútbol de Inglaterra, reaccionó este martes a los ataques racistas recibidos tras su penal fallado en la final de la Eurocopa contra Italia asegurando que “jamás” se disculpará por ser quien es.

Al igual que sus compañeros de equipo también negros Jadon Sancho y Bukayo Saka, Rashford fue objeto de un aluvión de insultos racistas en las redes sociales por sus respectivos lanzamientos.

Los tres jugadores, que entraron al final del partido, fallaron en los penales, sellando la derrota de Inglaterra ante Italia (1-1 en el tiempo reglamentario, 3-2 en la tanda de penales) y acabando así con el sueño de todo un país que esperaba lograr un segundo gran título, 55 años después de su triunfo en casa en el Mundial-1966.

“Puedo aceptar críticas por mi actuación todo el día. Mi disparo no fue suficientemente bueno, debería haber entrado. Pero no me disculparé jamás por ser quien soy y venir de donde vengo”, escribió el delantero de 23 años en Twitter.

El futbolista del Manchester United se declaró “muy orgulloso” de haber defendido los colores de Inglaterra y agradeció a todas las personas que le dieron ánimos tras el torneo.

También afirmó haberse quedado “al borde de las lágrimas” tras ver la reacción de los vecinos de su Withington natal, que cubrieron con palabras de apoyo las pintadas racistas escritas sobre un mural representando al jugador.

Los ataques recibidos por Sancho, Saka y Rashford fueron condenados por el primer ministro Boris Johnson, el príncipe Guillermo y la Asociación de Fútbol inglesa.