Noche histórica: Kadir y Chema brillan con sus equipos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Kadir Barría y José Caballero fueron decisivos en Sudamérica y MLB, firmando una noche inolvidable para el deporte panameño en ambos conos del continente.

La noche del miércoles fue gloriosa e inolvidable para el deporte panameño, con protagonistas en distintas disciplinas. Tanto Kadir Barría, con el Botafogo en el fútbol brasileño, como José “Chema” Caballero, con los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas, fueron determinantes en triunfos clave para sus equipos.

Más temprano, Barría ingresó al partido de Copa Sudamericana ante Racing Club de Avellaneda en el tercer minuto de reposición. Segundos después de entrar, y con la primera pelota que tocó, asistió a su compañero Danilo, quien anotó el decisivo tercer gol para sellar una victoria histórica del Botafogo en el Estadio Juan Domingo Perón en Argentina.

En el otro extremo del continente y pocas horas después, otro panameño tomó protagonismo. Fue el turno de José “Chema” Caballero en las Grandes Ligas.

Con un out en la pizarra en la baja de la novena entrada y los Yankees perdiendo 4-3 ante los Angelinos de Los Ángeles, Caballero conectó un imparable al jardín central, bueno para doble, que impulsó las dos carreras de la victoria en un cierre agónico y muy necesitado para su equipo. Más temprano, el panameño también había anotado una carrera.

El 15 de abril de 2026 quedará marcado como una noche épica para el deporte panameño, con dos de sus representantes brillando en escenarios internacionales y dejando al país en alto en polos opuestos del continente.