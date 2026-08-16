Nolan Arenado: trayectoria, estadísticas y legado de una estrella de MLB

El antesalista ha construido una destacada carrera en las Grandes Ligas gracias a su poder ofensivo y excelencia defensiva, con 10 Guantes de Oro, cinco Bates de Plata y ocho Juegos de Estrellas.

Siempre es una satisfacción escribir sobre un pelotero que su defensa y ofensiva llenan lo mejores parámetros del béisbol de las Grandes Ligas y ese es el caso de hoy. Nolan James Arenado es nuestro héroe de hoy y la calidad de su juego es reconocida por todos los que seguimos este deporte.

Nolan nació en Newport Beach, California, pero creció en Lake Forest en el mismo estado. Son sus padres Fernando Arenado, cubano de nacimiento (Guantánamo) y Millie Arenado, norteamericana, nacida en New York y descendiente de cubanos y puertorriqueños. Nolan creció como seguidor de los Dodgers de Los Ángeles y se educó en el Toro High School en Lake Forest, donde jugó como campo corto para el equipo de su escuela. En ese tiempo, fue distinguido por el prestigioso diario Los Angeles Times como el jugador “All Star” después de liderar su división con un promedio de bateo de .456 y 32 carreras empujadas.

Luego de acumular un sinnúmero de honores por su extraordinario juego defensivo y ofensivo, Nolan obtuvo una beca para la universidad estatal de Arizona (ASU), donde siguió con su impresionante calidad de juego. Poco tiempo después, en el 2009, Nolan participó en el “draft” y fue seleccionado en la segunda ronda por los Rockies de Colorado.

Como parte de la organización de los Rockies, Nolan fue clasificado como el tercer prospecto de su equipo y el número #80 de la Liga Nacional. A nivel de Ligas Menores, Arenado tuvo problemas con la sincronización del movimiento de sus pies para un tercera base, algo que le costó corregir, pero lo logró después de mucho trabajo. Como parte del proceso de mejorar, Nolan adoptó un programa extenso de levantamiento de pesas, lo que le permitió mejorar su bateo y defensa al nivel que él quería.

Finalmente, el 28 de abril de 2013, Nolan fue ascendido al equipo grande de Colorado y en su primer juego se fue de 3-0, jugando contra Arizona, pero en su segundo juego de la serie conectó de 3-3, incluyendo un cuadrangular, lo que le dio gran satisfacción y demostró brevemente su gran valía para el futuro.

Arenado se mantuvo con los Rockies ocho años en total y durante ese período tuvo dos temporadas de 40 o más cuadrangulares, dos más de 30 y en todas ellas tuvo temporadas de más de 100 carreras impulsadas.

El siguiente paso de Arenado fue cuando lo canjearon a los Cardenales de St. Louis, por cuatro jugadores, más un pago de USD51,000.000.00. Nolan se mantuvo con los Cardenales 5 temporadas (2021 – 2025), en las que conectó 30 o más cuadrangulares en dos de ellas y empujó 100 o más carreras en esas dos temporadas.

En el 2026, los Arizona Diamondbacks obtuvieron en un canje a Nolan, canje que se perfeccionó por un lanzador y US31,000,00.00. En lo que ha transcurrido de la temporada 2026, Nolan ha bateado para .280, con 18 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas. Nuestro héroe de hoy ya tiene 35 años cumplidos y como es natural, su rendimiento con el bate empieza a declinar, pero no se puede negar que sus números, a través de su carrera, han sido excepcionales.

Revisando su historial, encontramos que Arenado ha participado en 8 Juegos de Estrellas, se ha ganado 10 Guantes de Oro, 5 Bates de Plata, ha sido líder en cuadrangulares en la Liga Nacional en tres temporadas y dos de ellas en carreras impulsadas. Fue ganador de medalla de oro en 2017, y medalla de plata en 2023, representando a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Entre otros episodios interesantes, encontramos varios eventos en el historial de Nolan Arenado que debemos mencionar. Por ejemplo, en 2019 los Colorado Rockies firmaron una extensión de contrato por USD260,000,000.00 y ocho años. Esta suma representa un pago anual de USD32,500,000.00, algo sin precedentes para un jugador de cuadro interior. En el 2020, se reportó que Arenado estaba incómodo en Colorado y solicitó ser cambiado a otro equipo, debido a que los fanáticos eran muy irrespetuosos con sus gritos y comentarios. Nolan no pudo ser canjeado en 2020 pero en el 2021 pasó de Colorado a St. Louis para jugar con los Cardenales. Es interesante ver hasta dónde llegan los equipos para complacer a sus estrellas.

Nolan está casado con Laura Kwan, con quien tiene una hija de cuatro años. Ambos viven una vida feliz en Miami, Florida. Estamos un poco distantes de lo que pueda suceder en el futuro con este impresionante pelotero, pero creo que el Salón de la Fama podría tener un espacio para él.