Norman Simmons, nuestra tercera medalla de oro en Panamá 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El boxeador de 16 años se impuso en los 90 kg y elevó a Panamá al octavo lugar del medallero en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Panamá sumó su tercera medalla de oro en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 gracias a la destacada actuación del boxeador Norman Simmons, quien se coronó campeón en la categoría de los 90 kilogramos.

Simmons, de apenas 16 años, confirmó su proyección internacional al imponerse en la final al brasileño Jean Carlos Do Nascimento por decisión de los jueces, con marcador de 4-1. El camino hacia el oro también incluyó una sólida victoria el viernes, cuando derrotó con el mismo resultado (4-1) al ecuatoriano Juan Garcés en semifinales.

El púgil, nacido en Carolina del Norte, Estados Unidos, pero representante de Panamá, llegó a la competencia con credenciales importantes, incluyendo el primer lugar del ranking en su categoría en Estados Unidos. En el cuadrilátero del Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones – Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera, Simmons mostró dominio técnico, control de la distancia y efectividad en sus combinaciones para asegurar el primer lugar del podio.

Con esta medalla, Panamá alcanza tres preseas doradas en el certamen, sumándose a las obtenidas previamente en la lucha por Yumaira Rusell (65 kg) y Aisha Williams (73 kg), resultados que han sido determinantes en el desempeño del país anfitrión.

Tras una semana de competencias, la delegación panameña se ubica en la octava posición del medallero con tres oros y un total de 14 medallas. Brasil (35) lidera ampliamente, seguido por Argentina (20), Venezuela (15), Colombia (10), Chile (8), Ecuador (7) y Perú (4), todos por delante de Panamá (3).

El boxeo ha sido una de las disciplinas que ha aportado al crecimiento del medallero panameño, reflejando el trabajo en las categorías formativas y el impulso que han tenido los deportes de combate en el país.

Oro a la vista

La agenda panameña aún ofrece oportunidades de incrementar la cosecha dorada. Este domingo, Panamá buscará dos nuevas medallas de oro en el flag football, tanto en la rama masculina como femenina. Ambos equipos llegan invictos tras dos exigentes jornadas.

En la categoría masculina, Panamá enfrentará a Uruguay en semifinales desde las 11:45 a.m., con la posibilidad de avanzar a la final programada para las 4:45 p.m. Por su parte, el equipo femenino disputará la final a las 6:00 p.m., a la espera del ganador entre Brasil y Venezuela.