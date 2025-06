Norris firma la ‘pole’ y Piastri sale tercero en Austria

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de F1, en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán undécimo y decimonoveno, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde la decimocuarta plaza.

Norris, de 25 años, logró su duodécima ‘pole’ en la F1 -la tercera del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 4.318 metros de la pista austriaca en un minuto, tres segundos y 971 milésimas, 521 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá junto a él desde la primera fila.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 22 puntos de ventaja sobre Norris- se quedó a 583 milésimas de su compañero y arrancará tercero este domingo en Austria, desde la segunda hilera y al lado del otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton; que acabó cuarto la calificación.

Otro inglés, George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson -que fue sorprendente sexto- saldrán desde la tercera fila, una por delante de la que ocuparán el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que arranca séptimo- y el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) , que este sábado logró entrar, por primera vez, en la Q3.

